OnePlus quer ser a próxima Xiaomi e Nord será uma marca independente

A OnePlus aproximou-se bastante da OPPO o que fazia prever que as duas marcas se unissem a qualquer momento. No entanto, aparentemente, o grupo a que pertencem as duas marcas ajustou os planos. A OnePlus parece querer tornar-se na próxima Xiaomi que hoje tem um papel tão importante no mercado dos smartphones.

Nesta caminhada, a linha Nord da OnePlus poderá passar a ser uma marca independente, tal como aconteceu com a Redmi da Xiaomi.

O sucesso da linha Nord da OnePlus parece ser cada vez mais evidente. São dispositivos de gama média/baixa, a preços competitivos no seu segmento, e com a importante marca OnePlus a dar-lhe cobertura. O sucesso parece ser de tal forma grande que os planos da marca para esta linha estarão a ser reavaliados.

Há mesmo quem avance com a ideia de que a OnePlus poderá estar a querer tornar-se na próxima Xiaomi.

O volume de vendas da linha Nord poderá levar à criação de uma marca própria ainda que pertencente ao ecossistema OnePlus, tal como já aconteceu com a Redmi que outrora também foi uma linha de smartphones da Xiaomi e que hoje segue um caminho paralelo.

Segundo a fonte The Mobile Indian, tudo indica que a estratégia de crescimento da OnePlus para os seus modelos da série Nord passa por lhes dar uma identidade própria. Ou seja, transformá-los numa marca independente que possa competir frente a frente, com a própria Redmi, por exemplo.

Nord by OnePlus

A OPPO, por exemplo, ao querer introduzir no mercado uma linha de smartphones mais acessíveis, criou a marca Realme, mas neste caso, nem sequer passou por ser uma linha de produtos própria. Aliás, muitos consumidores nem associam a Realme à OPPO.

Há ainda a indicação de que é provável que a ligação à OnePlus não seja totalmente quebrada com esta separação de marcas, por questões óbvias de marketing. Uma vez mais, a acontecer, esta estratégia será idêntica à aplicada pela Xiaomi que se mantém intimamente ligada às suas submarcas Redmi ou mesmo POCO.

Assim, poderemos vir a ver uma marca "Nord by OnePlus" ao invés do "OnePlus Nord". Mantendo a identidade da marca, o logo deverá ser mantido em tons de azul.