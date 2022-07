É mentira! Instagram desmente boato de que revelará quem visitou o perfil dos utilizadores

Os utilizadores com redes sociais são visitados por muita gente. O LinkedIn, por exemplo, permite que o utilizador possa saber quem visitou o seu perfil e isto, para uma rede com cariz profissional pode ser uma grande vantagem para criar ligações. Contudo, as outras redes, mais de entretenimento, não veem esta opção como útil. Há dias, surgiu na internet informação que poderia denunciar que Instagram estaria a preparar para revelar quem havia visitado o perfil dos utilizadores.

Esta suposta novidade, apresentada numa imagem, deixou os utilizadores com muitas dúvidas! Para acalmar os ânimos, o Instagram já veio desmentir o boato.

Instagram não vai mostrar quem foi espreitar o seu perfil

A imagem mostrada levantou muitas dúvidas sobre uma possível alteração no ecrã de notificações da rede social que faz parte da empresa Meta. O Instagram negou que esteja a trabalhar num recurso que permite ao utilizador saber quem visitou o seu perfil.

Portanto, o tal rumor que circulou nas redes sociais nos últimos dias, é falso:

Informamos que os rumores do Instagram mostrar as pessoas que visitaram os perfis no separador 'Atividade' não são verdadeiros.

Afirmou um porta-voz da Meta.

Tal como podemos ver na imagem partilhada nesse tweet, a informação "dissimulada" pretendia imitar um ecrã do Instagram. A imagem mostra o menu de notificações da app onde pode ser vista uma linha de informação sobre quem visitou o perfil do utilizador.

Levado o assunto a quem de direito, percebeu-se que esta imagem foi editada. O autor da foto usou um tipo de letra parecida com a da aplicação do Instagram para escrever a notificação que estaria a ser preparada pela rede social.

Apesar de poder ser uma boa funcionalidade nalguns serviços, a verdade é que antes de ser desmentido o boato muita gente se prenunciou no Twitter sobre esta nova hipotética funcionalidade. As reações não foram muito positivas. Os utilizadores querem navegar de perfil em perfil sem que ninguém saiba o que se andou a espreitar. Possivelmente por trás destas redes está o interesse de ir ver sem ninguém saber e esta funcionalidade, em redes sociais como o Facebook ou Instagram, não seriam bem vistas.