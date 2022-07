Grupo de hackers diz ter roubado os dados de mil milhões de chineses e pede 10 Bitcoins

A China é um dos países mais poderosos do mundo, como sabemos. Mas tal não invalida que também tenha as suas fragilidades. E, neste sentido, as mais recentes informações indicam que um grupo de hackers veio dizer que, supostamente, roubou os dados de mil milhões de chineses.

Em concreto, terão sido roubados 23 terabytes de conteúdos de uma base de dados chinesa e os criminosos pedem 'apenas' 10 bitcoins em troca dos dados furtados.

Hackers terão roubado dados a mil milhões de chineses

Segundo as informações, a China terá sofrido o maior ataque ao nível da cibersegurança dos últimos tempos, no qual um grupo de hackers alega ter roubado um total de 23 terabytes de informações de uma base de dados chinesa, nomeadamente da polícia de Xangai, as quais se referem aos dados de mil milhões de cidadãos chineses.

Recentemente surgiu na Internet a notícia de que o desconhecido grupo de hackers teria penetrado no sistema, e esta é já descrita como sendo a maior violação de segurança cibernética que a China já sofreu.

Os criminosos estão disponíveis para vender os dados roubados, os quais incluem nomes, moradas, locais de nascimento, números de telefone, documentos de identidade e até processos criminais. E todos estes documentos eram, obviamente, confidenciais. O CEO da Binance publicou na sua conta da rede social Twitter que foram detetados mil milhões de dados na Dark Web:

E um dos detalhes mais curiosos é que, através de um fórum de crimes cibernéticos, foi descoberto que um porta-voz do grupo de hackers está a pedir um total de 10 Bitcoins em troca das informações roubadas. De acordo com o valor atual à data em que escrevo este artigo, cada Bitcoin vale 18.988,08 euros. Ou seja, no total, os criminosos estão a pedir cerca de 190.000 euros, o que parece até pouco para a quantidade de dados furtados, tendo em conta a recente desvalorização significativa das moedas digitais.