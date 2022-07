Venda de PCs vai cair 9,5% e dos smartphones baixará 7,1% em 2022, diz analista

Com a pandemia da COVID-19, que levou as pessoas a ficarem confinadas nas suas casas, o mercado tecnológico sofreu uma forte agitação devido ao significativo aumento da venda de equipamentos, como computadores, tablets, consolas, smartphones, entre outros.

No entanto, agora que a situação está mais controlada, e temos o problema da inflação à espreita, os analistas preveem que a venda de PCs irá cair em até 9,5% e a dos smartphones terá uma queda de 7,1% neste ano de 2022.

Analistas preveem queda no mercado de PCs e smartphones

De acordo com as previsões da empresa de analista de mercado Gartner, haverá uma queda no que respeita à venda no setor dos PCs, smartphones e tablets ao longo deste ano. Os detalhes revelados mostram que se estima que a venda de computadores portáteis e desktops possa cair em até 9,5% em 2022, o que também vai ao encontro das últimas informações de que a Nvidia decidiu reduzir a produção das suas placas gráficas da próxima geração, as GeForce RTX 40.

E tudo indica que esta descida nas vendas se irá sentir sobretudo no que respeita aos computadores domésticos, a qual deverá cair 13,1%, enquanto que os computadores de empresa devem ver as vendas baixar para 7,2% face ao ano de 2021.

Os dados demonstram também que as vendas de smartphones, com sistemas Android e iOS, devem sofrer uma queda de 7,1% enquanto que no setor dos tablets essa queda será de 9%.

Segundo refere Ranjit Atwal, analista e diretor sénior da Gartner, "uma tempestade perfeita de turbulência geopolítica, a alta inflação, flutuações cambiais e interrupções na rede de fornecimento reduziram a procura e envio de dispositivos para empresas e consumidores em todo o mundo, e prevê-se que será o mercado de PCs o mais atingido em 2022. A procura por PCs de consumo está a caminho de cair 13,1% em 2022 e cairá muito mais rápido do que a venda de PCs empresariais, cuja queda deve rondar os 7,2% em relação ao ano passado”.

Há ainda a indicação de que as maiores quedas do mercado de PCs vão ser sentidas na Europa, Médio Oriente e África, onde se espera uma descida de 14% este ano.