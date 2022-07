Consultório Pplware – Esclareça aqui as suas dúvidas

Esta semana no consultório Pplware temos os seguintes temas para questões colocadas pelos nossos visitantes:

Este consultório pretende esclarecer as dúvidas principais que nos forem transmitidas pelos leitores e visitantes do Pplware, em todas as plataformas, locais e endereços onde estamos já representados.

A escolha das questões é feita de forma a que sejam abrangidos o máximo de temas possíveis e que sejam apresentadas as que achamos mais relevantes e interessantes.

As respostas apresentadas espelham o nosso entendimento e pretendem apresentar soluções possíveis. No entanto, contamos com os nossos leitores para as complementar, enriquecer ou até contrapor, para que estas fiquem o mais ricas e completas possível.

Para dar continuidade a esta rubrica escolhemos mais algumas questões que foram recebidas no email oficial do Consultório Pplware.

Quer enviar uma questão para o consultório? Leia como o pode fazer no final deste consultório!

Como criar uma imagem muito especial do Windows?

Olá a todos. Gostaria de saber se é possível criar uma imagem do sistema sem drivers, de maneira que possa atualizar o novo pc sem problemas de compatibilidade. Que software me aconselham a usar e como devo proceder, isto é, se for possível fazer o que pretendo. Obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

O que pretende não é possível fazer, pelo menos não conheço uma ferramenta que o faça. No que diz respeito à exclusão de drivers, apenas é possível criar uma imagem, a partir da instalação do Windows, onde podem ser incluídos diversos pormenores e adicionadas aplicações e tudo o que for pretendido. Este é um procedimento habitual para situações de instalação do software em muitos computadores.

Contudo, há software de backup que poderá testar, fazendo uma cópia direta do sistema. Há muitos softwares que o fazem, como o Macrium Software Reflect, ou o Acronis True Image. Considerando o trabalho que dá afinar um sistema à “nossa maneira”, vale a pena experimentar e verificar como se porta o novo computador após receber o sistema com hardware diferente. É expectável que o Windows lide facilmente com isso.

[Respondido por Hugo Cura]

Como consigo contactar o Facebook para recuperar a minha conta?

Viva Pplware, Gostaria de saber se vocês conhecem algum método de tentar entrar em contacto com o Facebook? Esta quinta, a minha conta foi hackeada durante a noite, e já tentei usar o método de upload do ID para e supostamente recebi um email automático a informar que a conta estava desbloqueada, mas no fim de contas continua bloqueada e não consigo fazer mais nada. Vocês têm conhecimento de algum email ou alguma maneira de entrar em contacto com eles, visto que nem no site do facebook ou facebook business, consigo entrar nada? Estou mesmo desesperado porque tenho muita coisa com autenticação via Facebook. Se me puderem ajudar, agradecia imenso. Atenciosamente, Pedro Mateus

Resposta:

Pedro,

Existem várias formas de contactar o Facebook, mas nenhuma é com contactos diretos, o normal telefonema. O que recomendamos é que use os formulários de recuperação de conta, que aparentemente já terá usado.

Assim, o próximo passo é o recurso ao email, para uma das contas que vamos deixar abaixo. Ai deverá conseguir o suporte necessários:

disabled@fb.com – Você pode usar este e-mail para entrar em contacto com o Facebook para tentar recuperar contas desativadas ou invadidas, se precisar redefinir a sua senha ou se estiver com problemas para acessar uma página

apelações@fb.com – Este e-mail pode ser usado para apelar quaisquer contas suspensas ou conteúdo bloqueado/removido

abuse@fb.com – Você pode usar este e-mail para denunciar qualquer coisa no Facebook que vá contra os Padrões da Comunidade do Facebook

Teste uma destas opções e assim deverá conseguir recuperar a sua conta, como pretendido.

[Respondido por Pedro Simões]

Como voltar a ter som na minha Xiaomi Mi Box?

Boa tarde, Estou com um problema na minha Xiaomi MI Box que é o seguinte: Há uns dias atrás que as aplicações de streaming (Netflix, HBO Max) deixaram de ter som. Todas as outras apps têm som. Já troquei o cabo HDMI mas o problema persiste. Obrigado Isabel Cavaco

Resposta:

Isabel,

Há muitos relatos desse mesmo problema, de a Mi Box perder som em alguns conteúdos ou aplicações.

Não parece haver uma solução concreta para resolver esse problema, e tipicamente o restauro das definições de fábrica é algo que resolve… pelo menos até que volte a acontecer.

Poderá ainda testar outra dica: ir a Definições > Som > Formato de áudio digital > PCM. Novamente no menu Som, em Dolby Sounds, colocar em OFF. Mais uma vez, se não resolver, faça um restauro de fábrica.

[Respondido por Hugo Cura]

Como conseguir dividir o tráfego numa VPN?

Olá, gostaria de saber se é possível configurar no pc 2 ligações de internet com diferentes ips em simultâneo, por exemplo por Wi-Fi teria ip A e por lan teria ip B e depois configurar quais programas iriam usar o ip A e os outros programas o ip B Caso isso seja possível e caso pudesses ajudar a configurar o meu pc quanto iria custar-me essa ajuda? Vou explicar porque necessito disso, jogo poker em diferentes salas e em diferentes países , a uns tempos atrás eu usava a express vpn que era top para o split tunneling e conseguia escolher quais os programas usavam o ip de Portugal e quais os programas usavam o ip Brasil Mas comecei a ter problemas com certas salas de poker porque detetavam que estava usar vpn com ip data center Andei no Google a pesquisar e encontrei um bom serviço de vpn com ip residencial que se chama mysterium vpn , mas nesta vpn já não trás nas opções o split tunneling, ou seja ficava com ip no Brasil para todas as aplicações A minha ideia era usar um outro pc ligado a essa vpn mysterium com o ip residencial no Brasil, criar um shotspot por Wi-Fi e no meu outro pc ligava o Wi-Fi a esse hotspot e ao cabo lan com o meu ip português e escolher quais as apps usavam o sinal Wi-Fi e as que iriam usar o cabo lan Desculpa o texto enorme, caso possas ajudar-me irei ficar muito grato e estou disposto a pagar essa ajuda , assim que possível por favor diga alguma coisa um abraço grande. Hugo Mendonça

Resposta:

Hugo

Em primeiro lugar, não fazemos esses serviços que está a pedir. Logo, vamos apenas responder para o tentar ajudar no que precisa.

Efetivamente, tudo passa por fazer uso do Split Tunneling no seu Windows e na sua VPN. Este será o responsável por fazer a divisão do tráfego conforme vai precisar.

No entanto, e como referimos, o Split Tunneling só poderá ser usado se a VPN que está a usar o suportar. Como refere, a sua nova VPN não tem suporte para esta funcionalidade, algo que é essencial.

O que recomendamos é que encontre uma nova VPN que tenha suporte para o Split Tunneling e que tenha também uma boa interface de configuração, para assim permitir ativar esta funcionalidade e também definir facilmente quais as apps que vão usar esta saída pela VPN.

[Respondido por Pedro Simões]

Como impedir a atualização de um driver no Windows?

Olá a todos. Tenho um pc com processador da AMD e instalei o software Adrenalin Edition 22.6.1 e funciona tudo bem, até que coloco o Windows update a procurar atualizações e ele encontra e instala um driver designado Advanced Micro Devices, lnc. - Display - 27.20.21020.7001 e ao instalar, o monitor do PC fica todo preto só se vendo o ponteiro do rato. Há alguma forma de bloquear a instalação deste último driver proveniente do Windows uptade? Muito obrigado. Com os mais sinceros cumprimentos Luís Soares da Costa

Resposta:

Luís,

No Windows Update, os updates de drivers estão no grupo dos updates opcionais. Precisamente por serem opcionais, não é suposto que sejam instalados sem o consentimento do utilizador.

Mesmo assim, poderá desativar a instalação de drivers, num procedimento que não é direto mas que se revela uma solução adequada.

Uma vez que o procedimento já existe online, não o vou transcrever, mas sim indicar o link:

Portanto, deverá fazer todo o guia, até à secção “Using .REG file”, que já não deverá fazer.

Boa sorte!

[Respondido por Hugo Cura]

Agora que estão apresentadas as questões escolhidas e dadas as respostas, pedimos que os nossos leitores as comentem e que contribuam com informações adicionais que julguem serem necessárias.

Todas e quaisquer questões que gostassem de ver aqui respondidas devem ser colocadas no canal de comunicação exclusivo e dedicado ao consultório Pplware.

Falamos do email criado para esse fim: consultorio (arroba) pplware.com. Este é o único ponto de receção das questões que nos enviarem. Usem-no para nos remeterem as vossas questões, as vossas dúvidas ou os vossos problemas. A vossa resposta surgirá muito em breve.