Gráficas Nvidia em segunda mão usadas para mineração já estão a metade do preço

O segmento das criptomoedas não está a passar por uma boa fase, devido à queda que as mesmas têm sofrido. E essa realidade tem causado várias reações e consequências no setor. Para além de muitos começarem a abandonar este mercado, os mineradores das moedas digitais estão também a vender os equipamentos destinados a essa mesma extração.

As novidades continuam a chegar, e as mais recentes informações indicam que já existem placas gráficas da Nvidia em segunda mão usadas para a mineração de criptomoedas que estão a ser vendidas a metade do preço.

Preço das GPUs usadas para minerar está a cair

Em meados do mês de junho, começaram a disparar as notícias sobre a queda a pique do valor das criptomoedas. E uma das consequências dessa situação foi o abandono deste mercado por parte de muitos mineradores e empresas, a venda as criptomoedas e ainda a venda em massa das placas gráficas usadas para a mineração destas moedas digitais.

Neste sentido, há agora novos relatórios que indicam que há uma redução nos pedidos de chips e também que a Nvidia está a cortar na produção da sua próxima linha de placas gráficas GeForce RTX 40. Para além disso, os dados mostram que os preços das placas gráficas Nvidia em segunda mão usadas para a mineração de criptomoedas já está 50% abaixo do preço de mercado.

Esta é uma nova realidade completamente diferente daquela que vivemos há alguns meses, onde era uma aventura conseguir encontrar uma placa gráfica, mesmo que usada, a preços dentro de um intervalo razoável e semelhante ao valor inicialmente tabelado pelas marcas.

De acordo com os detalhes avançados pelo canal Bloomberg, já é possível encontrar modelos da Nvidia GeForce RTX 3080 em segunda mão à venda no eBay a preços entre os 600 e os 700 dólares, quando já vimos esta GPU a preços exorbitantes.

Há um ano, numa das nossas questões semanais, 56% dos votantes indicaram que não comprariam uma placa gráfica usada para a mineração de criptomoeda.