Plantas não são tão silenciosas como parecem e emitem sons quando estão stressadas!

As plantas parecem silenciosas e, desde sempre, acreditamos que apenas se expressam visualmente. Contudo, um novo estudo concluiu que a natureza vegetal não é tão silenciosa como parece, pois as plantas emitem sons ultrassónicos.

Um novo estudo, publicado na Cell, sugere que as plantas não são tao silenciosas como parecem e como sempre acreditamos que fossem. Embora haja quem seja conhecedor das mensagens que transmitem, visualmente, através de descoloração, murchidão, entre outras, o som não era, até agora, um critério.

Até agora, pois um especialista independente descobriu algo que descreve como "excitante e estimulante". Aliás, os sons ultrassónicos que as plantas emitem poderão mesmo ajudar a moldar os seus ecossistemas.

Quando as plantas estão em boa forma, produzem menos de um som por hora, mas quando estão stressadas emitem muito mais, por vezes 30 a 50 por hora.

Explicou Lilach Hadany, bióloga evolucionária da Tel Aviv University.

De acordo com o The Guardian, a equipa de Lilach Hadany gravou sons produzidos por plantas de tomate e de tabaco criadas em estufas. Se as plantas saudáveis emitiam estalidos, plantas privadas de água ou cujo caule havia sido cortado emitiam ruídos muito mais rápidos - os sons podiam ser captados entre 3 e 5 metros de distância.

Apesar de as frequências de 40 a 80kHz serem demasiado agudas para o ouvido humano, que tem uma amplitude superior de cerca de 20kHz, insetos, como as traças, e pequenos mamíferos, incluindo ratos, poderão detetá-las. Assim sendo, os investigadores acreditam que esses sons emitidos pelas plantas podem influenciar o seu comportamento.

Segundo o estudo que apresentaram, os investigadores descobriram que os estalidos atingem o seu pico no quinto ou sexto dia sem água, e vão diminuindo à medida que a planta vai secando.

Isto é excitante e estimulante: plantas que vocalizam o seu nível de stress - quem diria. Embora isto pareça ser um subproduto do stress fisiológico e não da comunicação intencional, nada pode impedir os organismos próximos de tentarem explorar essa informação. Ainda ninguém descobriu um ouvido numa planta, mas as plantas respondem certamente a muitos estímulos mecânicos, pelo que os cientistas podem querer procurar detetores de ultrassons.

Disse Marc Holderied, professor de biologia sensorial na Bristol University.

Sons emitidos pelas plantas poderão ajudar outros organismos

Embora nós, humanos, não tenhamos capacidade para as ouvir e entender, os sons que as plantas emitem poderão ser importantes, porque outros organismos poderão "ter evoluído para os ouvir e interpretar".

Oiça o som de uma planta de tomate, retirado do estudo publicado na Cell:

https://pplware.sapo.pt/wp-content/uploads/2023/04/audio_planta_tomate00.mp3

Não há provas de que os sons sejam uma tentativa de comunicação, mas podem ser úteis para as criaturas próximas, afetando talvez quais as plantas de que os animais se alimentam ou onde os insetos depositam os seus ovos. Além disso, também não é claro qual o mecanismo que cria os sons. Contudo, os autores suspeitam de um processo chamado cavitação, em que colunas de água nos caules de plantas desidratadas se quebram e geram bolhas de ar.

Os investigadores treinaram um algoritmo de Inteligência Artificial para identificar a planta, bem como a causa do seu stress, apenas através do ruído do estalo emitido. Apesar de não ter sido 100% exato, demonstra que os sons contêm informações que podem ser úteis aos organismos no ambiente.

Ainda assim, importa ressalvar que "o facto de uma planta emitir sons não significa que esteja a comunicar com os seus congéneres", segundo Carlos Vicient, investigador do Centre for Research in Agricultural Genomics, em Barcelona. Afinal, "qualquer sistema de tubos que transporte um fluído gera sons e isso não significa que um tubo de água esteja a tentar comunicar com alguém".

Leia também: