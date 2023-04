Análise: XPPen Artist 13 (2ª Geração) – uma mesa digitalizadora com ecrã

Seja para artistas, para professores ou para designers, as mesas digitalizadoras surgem como uma vantagem de suporte ao trabalho. Muitas soluções são apenas a mesa e o que é escrito surge espelhado no computador onde está ligado, mas a XPPen Artist 13 (2ª Geração), tal como o nome indica, traz um ecrã IPS FullHD de 13,3", o que aumenta a sua versatilidade. Venha saber mais.

O nome deste produto não é unânime: mesa digitalizadora com ecrã, quadro digital, display interativo ou tablet de desenho gráfico. Para quem ainda possa ter dúvidas do que realmente é, a mesa XPPen Artist 13 (2ª Geração) trata-se de um ecrã para ligar ao computador, via interface HDMI ou USB-C, com uma superfície sensorial especialmente concebida para utilização com a caneta de alta precisão (vamos pensar num Surface Pro), e com vários botões para atalhos configuráveis.

Ao funcionar com projeção em Duplicado, pode ser vista toda a interação que nele acontece, assim como também é capaz de funcionar como uma mesa digitalizadora para outro ecrã. E claro, poderá sempre ser um simples segundo ecrã, para expandir a área de trabalho.

Especificações gerais

A nova XPPen Artist 13 de segunda geração apresenta-se com uma área de trabalho de 13,3", o que é algo muito interessante no segmento. Tem a particularidade de disponibilizar um cabo USB 3 em 1, para uma maior versatilidade, além de uma porta USB-C, pelo que permite que seja ligado a uma gama elevada de hardwares.

Vem ainda com uma caneta com chip X3 para uma ligação rápida e suave. Segundo o fabricante, esta versão melhorada da caneta necessita apenas de uma força de 3 gramas para ativação inicial, e tem uma distância de retração de 0,6mm. Assim, consegue simular de forma mais eficiente, a saída de tinta de uma caneta.

As 13,3" de ecrã, com resolução 1080 x 1920 píxeis, darão ao utilizador um tamanho confortável para trabalhar e desenhar, tanto de forma mais precisa quanto em desenho livre, tendo também dimensões ideais para transporte. Tem um ângulo de visão de 178º, brilho de 220 cd/㎡ e um contraste de 1000:1.

O XPPen Artist 13 tem 9 teclas de atalho que podem ser definidas e personalizadas na totalidade pelo utilizador. Oferece ainda uma elevada compatibilidade com diferentes softwares, alargando assim a sua utilidade na área do design gráfico.

Design

A mesa digitalizadora é uma peça de 378 x 225 x 11,99 mm com uma área de trabalho de 293,76 x 165,24 mm. Tem 9 teclas de atalho configuráveis, com diferentes relevos para identificação mais simplificada, posicionadas ao lado esquerdo do ecrã. Na zona lateral direita está colocada a ligação USB, dois botões de luminosidade e um de Power.

Na base inclui quatro borrachas para maior aderência à mesa onde é posicionado.

A caneta é leve e ergonómica, permitindo uma escrita fluida e um bom traço para desenho. São disponibilizadas várias pontas para ser feita a substituição depois do desgaste natural.

Funcionalidades e utilização

A mesa digitalizadora XPPen Artist 13 (2ª Geração) é compatível com Windows 7 (ou posterior), MacOS 10.10 (ou posterior), ChromeOS 88 (ou posterior), Android via USB3.1 ou DP1.2, e Linux.

A ligação pode ser feita com os cabos disponibilizados na caixa ou com ligação USB Tipo-C. Feita a ligação, deverá ser feito o download dos drivers, disponíveis no site oficial. Terminada a instalação, o computador deverá ser reiniciado para que a projeção de ecrã funcione convenientemente e, a partir daí, avançar com as configurações que melhor se adaptem às necessidades de cada utilizador.

Para personalizar as teclas do ecrã, deverá clicar na tecla inferior para abrir o software Pentable. Além das teclas, podem ser ajustados os parâmetros da caneta, avaliar a pressão que está a ser exercida e até ajustar a dureza da caneta. Outro aspeto importante que pode ser ajustado é a Área de trabalho.

Tal como foi já referido, este quadro digital é indicado em cenários que vão mais além do que os designers, caricaturistas ou outros artistas necessitam. Um cenário muito interessante onde poderá ser usado é em contexto de sala de aula, onde o professor pode estar a explicar a matéria aos alunos projetando o que vai escrevendo no quadro; poderá ser utilizado em reuniões ou aulas online, sendo compatível com qualquer software dedicado, incluindo mesmo o Word. Destaca-se a compatibilidade com Adobe Photoshop, Illustrator, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca, Blender3D, entre muitos outros.

Alargando ainda mais a usabilidade deste dispositivo, pode facilmente funcionar como segundo ecrã do computador, para expandir a área de trabalho. Poderá ainda servir como segundo ecrã do smartphone para assistir a um filme ou série, ou mesmo para jogar.

Quanto ao ângulo de visão, é o habitual para um ecrã IPS, onde é possível ver imagem praticamente até ao limite do ângulo. Tem tecnologia antireflexo, permitindo assim a utilização em ambientes de maior incidência luminosa, como próximo de um local com muita luz natural. A textura do ecrã é muito suave, tornando muito confortável a utilização da caneta, seja para escrita ou desenho.

Por falar em caneta, o traço tem grande precisão e pode ser usada com bastante inclinação, num máximo 60º de acordo com o fabricante. Responde muito bem à pressão exercida e permite uma escrita com grande estabilidade, sem saltos ou traços por aparecer. Além disso, e tratando-se este de um dos pontos mais importantes, não é notado atraso entre o momento em que a caneta toca no ecrã e o aparecimento do traço, mostrando uma excelente capacidade de resposta.

Veredicto

A mesa digitalizadora XPPen Artist 13 (2ª Geração), com ecrã IPS FullHD, revelou-se muito competente em toda a utilização, sem qualquer falha a apontar. É de utilização simples, confortável, e adapta-se muito bem a qualquer um dos casos de uso que enumerámos: mesa digitalizadora com ecrã para trabalhar ou demonstrar em projeção; mesa digitalizadora para outro ecrã; utilização simples como segundo ecrã.

A qualidade dos materiais e os acabamentos são bons, os drivers e o software são de instalação simples e funcionaram sem qualquer percalço. É portátil e robusta, que também consideramos um ponto muito positivo, pois apesar de relativamente grande, é bastante leve, sendo facilmente transportado para qualquer lado, junto ao computador. A sensibilidade à caneta é grande e garante uma escrita muito semelhante àquela que se pode ter com uma caneta e um papel, com um desempenho que se revelou muito bom. A personalização dos botões para cada necessidade dos diferentes utilizadores acaba por ser mais uma vantagem deste produto.

O facto desta mesa digitalizadora incluir ecrã, pois a mesa tradicional no inclui, eleva a produtividade e torna-se numa ferramenta de utilização mais simples por qualquer pessoa, principalmente para quem está a começar.

A XPPen Artist 13 (2ª Geração) está disponível em promoção da Páscoa, por apenas 269,99€ (IVA incluído), atualmente com oferta do cabo USB-C. Os portes são gratuitos e o envio é feito a partir da Europa.

XPPen Artist 13 (2ª Geração)