Elon Musk terá comprado milhares de GPUs para um projeto de IA no Twitter

Elon Musk tem-se mostrado muito crítico quanto aos avanços da Inteligência Artificial. Assinou uma carta aberta a exigir a paragem imediata do desenvolvimento dos sistemas mais evoluídos existentes, nomeadamente do GPT-4, e continua a falar que é urgente a regulamentação. Mas os seus próprios investimentos nesta área parecem começar a acelerar.

Elon Musk não quer perder a corrida da Inteligência Artificial?

Mais de um mês depois de contratar alguns ex-investigadores do DeepMind, o Twitter estará a avançar com um projeto interno de inteligência artificial. O Business Insider avançou com a notícia de que Elon Musk comprou recentemente 10.000 GPUs para usar num dos dois data centers da empresa.

A informação terá partido de uma fonte não identificada que referiu ainda que esta compra revela que Elon Musk está comprometido com este projeto de IA, de outra forma, atualmente, não se justificaria tamanho investimento para o Twitter, que tem passado por uma fase complicada.

O projeto, segundo as informações disponíveis até ao momento, envolve a criação de uma IA generativa que a empresa treinaria com a sua base de dados, por si só riquíssima em informação disponível. Não é, no entanto, evidente a forma como o Twitter utilizaria a tecnologia.

O jornal sugere que uma IA generativa poderia aumentar a funcionalidade de pesquisa da plataforma ou ajudar a empresa a reconstruir o seu negócio de publicidade.

É importante contextualizar este rumor com a forma como Elon Musk tem comentado a ascensão da OpenAI, que ele próprio ajudou a criar, mas da qual está afastado há alguns anos. Além disso, tornou-se numa das vozes mais ativas contra os avanços da inteligência artificial e falta de regulamentação... Será que está só a tentar ganhar tempo para entrar na corrida da IA?