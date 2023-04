Loongson revela o seu CPU chinês 3D5000 para servidores com 32 núcleos

Não há dúvida de que a China é um dos países mais fortes do mundo em vários setores, especialmente no tecnológico. E mesmo com as pesadas sanções impostas pelos EUA, o país asiático continua a tentar arranjar alternativas para manter a sua atividade. Nesse sentido, a empresa chinesa Loongson apresentou agora o seu processador 3D5000, um chip com 32 núcleos dedicado aos servidores.

Loongson 3D5000: o novo CPU chinês para servidores

A China não baixa os braços nem se deixa render com as pesadas sanções, não só por parte dos Estados Unidos da América, como também, mais recentemente, pelo Japão e pelos Países Baixos. Um dos objetivos que o território asiático tem agora é criar o seu próprio hardware e, desta forma, deixar de estar dependente de empresas externas, uma vez que grande parte delas está proibida de fazer negócios com a China.

Assim sendo, a empresa chinesa Loongson, sobre a qual já aqui falámos por várias vezes, anunciou agora oficialmente o seu novo processador 3D5000, dedicado ao setor dos processadores e equipado com 32 núcleos. Mais especificamente, são dois chips 3C5000, cada um com 16 núcleos LA464, baseados na própria arquitetura LoongArch da empresa. Para o seu processo de fabrico, os chips recorrem à litografia FinFET de 12nm.

Os 32 núcleos contam com 64 MB de cache L3 e operam a uma frequência de 2,00 GHz. Já o TDP é de 200 W. Contudo, ainda são esperadas versões mais potentes deste CPU. Além disso, este processador está projetado para configurações de 2 CPUs (64 núcleos) ou de 4 núcleos (128 núcleos).

De acordo com alguns testes já realizados, este chip conseguirá atingir até 1 TFLOP de poder de computação FP64 e pode ser até 4 vezes mais rápido do que um chip Arm. Também vem equipado com segurança de hardware para proteção contra as populares vulnerabilidades Spectre e Meltdown.

No teste de benchmark SPEC CPU 2006, o Loongson 3D5000 obteve 400 pontos nos testes básicos e 800 pontos na configuração de CPU duplo de 32 núcleos.

Para já ainda não existem muitas mais informações e comparações em relação às empresas rivais, como a Intel e a AMD, mas alguns rumores apontam para que este processador possa ser comparado aos CPUs da primeira geração Zen da AMD.