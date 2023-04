A editora gaulesa Microids, anunciou recentemente que o trabalho dos estúdios Olydri Games e Blackpixel Studio, NOOB: The Factionless se encontra a caminho das consolas de Última Geração. Com o anuncio foi também apresentada a data de lançamento deste RPG baseado no mundo de NOOB.

A editora francesa Microids, anunciou a data de lançamento de NOOB: The Factionless nas consolas de Última Geração. Trata-se de um jogo dos estúdios Olydri Games e Blackpixel Studio, que se baseia num universo de NOOB, uma licença francesa criada por Fabien Fournier e Anne-Laure Jarnet, em 2008.

O jogo conta as aventuras épicas de um grupo de 4 jovens jogadores, que se juntam a um clã para jogar um MMORPG fictício, chamado Horizon.

Os heróis de NOOB: The Factionless são:

Baster, de 19 anos (nome verdadeiro Martin Flynn), pertence à classe Neogician e tem o sonho de alcançar os mais altos níveis no clã NOOB e de se tornar uma jogadora profissional, apesar de seu atual baixo nível.

Drek, de 20 anos (nome verdadeiro Adam Duval), classe Berserker e é extremamente protetor em relação aos seus amigos.

May, de 18 anos (nome verdadeiro Sarah Bousquet) pertence à classe Fortune Teller e é uma jogadora ambiciosa, chegando a roçar a arrogância. Forte e Inteligente e jogar, apenas na versão de Horizon 4.2 conhece Baster e Drek, juntando-se então ao grupo.

Logs, de 19 anos (nome verdadeiro Léo Fleurot) é um elemento da classe Elementalist, um pouco inocente e idealista com forte sentido de empatia. Também só conhece Baster e Drek na versão 4.2 de Horizon e junta-se de imediato ao grupo pois pertence a uma classe bastante importante. É um apaixonado pela culinária.

O objetivo dos 4 amigos é o de atingir o nível 100 em Horizon e, dessa forma, desbloquear a Classe Legendary e passarem a figurar na elite dos jogadores desse MMORPG. O seu desejo é que o clã Rush se torne num dos mais fortes do jogo, tal como com outros clãs como os NOOB, Justice, Roxxor e Pro Game Master.

Os combates ocorrem por turnos, e o jogo apresenta fortes influências dos RPG antigos. À medida que os jogadores vão evoluindo, poderão personalizar os seus avatares com mais e melhores equipamentos, que irão encontrar nas aventuras.

Haverá também uma árvore de skills com novas habilidades a desbloquear consoante a experiência adquirida nas missões e quests concluídas.

Além dos desafios que os nossos 4 heróis vão ter de ultrapassar em Horizon, o jogo vai apresentar ainda alguns outros na vida real, pelo que NOOB: The Factionless apresenta dessa forma uma jogabilidade em duas realidades distintas.

NOOB: The Factionless é um RPG que conta com mais de 50 horas de jogo, mais de 750 avatares para interagir e mais de 300 mapas para vaguear.

NOOB: The Factionless encontra-se em desenvolvimento para PC, Playstation 5, Xbox Series X, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch, e será lançado a 29 de Junho de 2023.