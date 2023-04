Zeekr X lançado na China a menos de 25 mil euros com autonomia de 520 km

Este elétrico Zeekr X já obrigou a Tesla a baixar o preço para conseguir ser atrativa no mercado chinês. Já havíamos falado desta marca propriedade da Geely, que detém também a Volvo e a Polestar. Depois de espalhar as brasas no gigante mercado asiático, o SUV foi lançado com um preço a começar nos 189.800 yuan. O mercado ficou claramente num reboliço. Venha conhecer aquele que pode ser o seu próximo carro.

Este carro tem tudo para mudar o rumo dos preços praticados no mercado dos elétricos. A Geely tem na Europa marcas como a Volvo ou a Polestar (entre outras). Portanto, a empresa poderá tornar-se num caso complicado para as marcas que já comercializam os seus elétricos por cá. E o produto é tentador!

Zeekr X, um SUV premiado

O Zeekr X já está à venda e apresenta-se como um SUV da marca premium da Geely. As entregas começam já no próximo verão no mercado chinês, devendo mais tarde ser introduzido na Europa. Graças aos dois motores elétricos oferece uma aceleração dos 0 aos 100 km em 3,7 segundos, enquanto a autonomia pode chegar aos 520 quilómetros, segundo ciclo CLTC.

A China foi o mercado escolhido para a Zeekr lançar oficialmente o novo crossover premium X. O anúncio também englobou a expansão das suas vendas para o mercado europeu, a acontecer "num futuro próximo", sem especificar uma data ou altura.

O elétrico combina uma elevada tecnologia, prestações surpreendentes e linhas elegantes, com traços muito conhecidos das mão suecas. Este carro aspira atrair clientes de um mercado mais generalista onde o preço é o fator decisivo. Por isso apresenta-se com um valor de aquisição bastante competitivo.

Características para vergar o mais cético

Conforme podemos ver na página do fabricante, o Zeekr X está equipado com dois motores elétricos que entregam uma potência combinada de 428 cv e um binário de 543 Nm. Desempenho que permite uma aceleração dos 0 aos 100 km/h em 3,7 segundos.

O corte aerodinâmico e as baterias de carboneto de silício proporcionam uma autonomia de até 560 quilómetros com base no ciclo de testes chinês CLTC, menos exigente do que o WLTP.

Claro, tudo isto ainda se torna mais aliciante quando vemos o valor na etiqueta do preço. Estamos a falar de um carro que custa no país de origem a partir de 189.800 yuan, constas feitas, algo como 24.973 euros.

A política de preços não foi por acaso. Isto porque no mercado chinês, a Tesla tem dado cartas. Assim, o alvo da Zeekr é claramente a marca de Elon Musk. E esta sentiu o toque, tendo mesmo já baixado os seus preços.

Em comparação, a versão de entrada do Tesla Model Y começa nos 261.900 yuan, ou seja, 34.496 euros, enquanto as versões Long Range AWD e Performance AWD estão disponíveis a partir de 311.900 yuan (41.073 euros) e 361.900 yuan (47.653 euros), respetivamente.

Portanto, este é mais um argumento poderoso que nos diz que os próximos tempos vão ser muito interessantes para o mercado dos elétricos.