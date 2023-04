Spotify adiciona novo widget para o ecrã de bloqueio do iPhone

Com o iOS 16 vieram também algumas novidades de estética e usabilidade para o iPhone. Falamos, por exemplo, no ecrã de bloqueio com os widgets personalizáveis. Várias empresas e aplicações quiseram estar presente neste espaço, mas até agora o Spotify estava de fora. Na atualização de hoje, a empresa trouxe uma boa novidade.

Widget Spotify para acesso instantâneo à sua biblioteca de música

A empresa no seu blog deu a conhecer a novidade de forma mais aprofundada, visto que nas notas de lançamento da atualização pouco ou nada dizem. Assim, segundo que é partilhado, depois do utilizador adicionar o novo widget Spotify ao seu ecrã bloqueado, é possível clicar para abrir rapidamente a app Spotify.

Desta forma, quer esteja ocupado em viagem, no carro ou em casa, a aplicação Spotify está agora sempre a apenas um toque de distância.

O novo widget de ecrã de bloqueio do iPhone está disponível para todos os utilizadores. Para adicionar o widget Spotify ecrã bloqueado ao seu ecrã bloqueado do iPhone, terá de ter iOS 16 ou mais recente.

Se não estiver a ver a opção de adicionar o widget Spotify para o seu ecrã bloqueado, certifique-se de atualizar a aplicação para a versão mais recente na App Store, que é a versão 8.8.26, lançada há momento.

Desbloqueie o seu iPhone. Quando vir o seu Ecrã de Bloqueio, toque e mantenha o seu dedo no ecrã até aparecer o botão Personalizar, depois toque no botão Personalizar. Toque e selecione Ecrã bloqueado. Toque em Adicionar Widgets (se já tiver adicionado widgets, toque na área da caixa por baixo da hora). Percorra a lista e escolha o Spotify ou arraste para a adicionar ao Ecrã bloqueado. Quando terminar, toque no botão (X) Fechar no canto superior direito da lista, depois toque em Concluído no canto superior direito do ecrã. Toque no seu Ecrã bloqueado para terminar e sair.

Fácil, mais fácil não pode ser e tem o serviço de música via streaming à distância de um clique!

