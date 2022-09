iOS 16: Como mudar o ecrã de bloqueio de acordo com a hora do dia

Uma das grandes vantagens do iOS 16 é que lhe permite tornar os ecrãs de bloqueio mais informativos e funcionais, e depois mudar para o seu preferido quando for necessário. Por exemplo, quando estiver no escritório poderá ter um ecrã com widgets focados no trabalho e uma fotografia de família, ou à noite poderá preferir um ecrã de bloqueio mínimo com menos widgets e um papel de parede mais calmo.

Portanto, descubra como mudar o ecrã de bloqueio de acordo com a hora do dia.

A Apple introduziu várias melhorias aos modos de Concentração no iOS 16, e uma delas é a capacidade de ligar um ecrã de bloqueio personalizado a um modo em particular. Com a riqueza de opções de personalização que agora podem ser aplicadas ao seu ecrã bloqueado, isto significa que pode personalizá-los especificamente para refletir melhor a sua concentração.

O bom é que ao ligar um ecrã de bloqueio a um modo de Concentração, pode fazer com que a mudança de ecrã aconteça automaticamente a uma hora definida.

Como mudar o ecrã de bloqueio de acordo com a hora do dia

Neste exemplo, já personalizámos um ecrã de bloqueio que queremos tornar ativo quando o sol se puser, e agora vamos criar um modo de Concentração para o ativar a uma determinada hora.

No iPhone:

1. Aceda às "Definições".

2. Depois vá a "Concentração".

3. Clique no ícone + no canto superior direito do ecrã para criar um novo modo de Concentração.

4. Agora, selecione "Personalizado".

5. Dê um nome, uma cor, e um símbolo ao seu modo de Concentração que aparecerá no ecrã de bloqueio, e clique em "Seguinte".

6. Clique em "Personalizar modo de concentração". Defina quaisquer opções de silêncio de notificações para pessoas e aplicações quando o seu modo personalizado estiver ativo.

7. No menu de edição, na zona de "Personalizar ecrãs", escolha qual o ecrã que quer que seja ativo quando chegar a hora do modo e clique em "Ok".

8. Depois, deslize para baixo até à zona de "Ativar automaticamente" e clique em "Adicionar horário".

9. Selecione "Hora".

10. Finalmente defina a hora e dias da semana em que deseja que seja ativado este modo de Concentração e, consequentemente, o ecrã de bloqueio.

Com o seu novo modo de Concentração agora agendado, o seu ecrã de bloqueio associado também se tornará ativo ao mesmo tempo.

