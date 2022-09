James Webb mostra Neptuno como nunca o vimos, com os seus gloriosos anéis

Não há dúvidas que o Telescópio Espacial James Webb veio mostrar o universo de uma forma como nunca o havíamos visto. Muitas das novidades trazidas para Terra mostram mesmo que até de planetas do nosso sistema solar há muito que nem demos conta. Um caso agora trazido a público é o do primeiro olhar sobre os anéis de Neptuno em 33 anos, e eles são gloriosos.

Conhecíamos imagens deste gigante gasoso tiradas, por exemplo, pela Voyager 2 ou pelo Hubble, mas nenhuma tem o detalhe e as novidades que o JWST trouxe.

Os anéis mais brilhantes de Neptuno destacam-se aos olhos do James Webb

A primeira fotografia de Neptuno a ser tirada pelo Telescópio Espacial James Webb da NASA revela os últimos e maiores detalhes da atmosfera do gigante do gelo, luas e anéis em comprimentos de onda infravermelhos. Alguns desses detalhes - por exemplo, faixas ténues de pó que circundam Neptuno - não são trazidos à luz desde que a sonda Voyager 2 fez zoom em 1989.

Passaram três décadas desde a última vez que vimos essas bandas fracas e poeirentas, e esta é a primeira vez que as vemos no infravermelho. Os anéis mais brilhantes de Neptuno destacam-se ainda mais claramente.

Disse no passado dia 21 de setembro a astrónoma Heidi Hammel, cientista da equipa JWST especializada no planeta Neptuno.

Em imagens de luz visível, Neptuno aparece como um ponto azul profundo, graças ao metano na sua atmosfera. Mas a imagem da câmara quase infravermelha de JWST, ou NIRCam, funde o disco do planeta em tons branco-pérola. Nuvens de alta altitude de gelo de metano aparecem como manchas e manchas brilhantes.

Uma faixa contínua de nuvens de alta altitude pode ser vista à volta do vórtice no Polo Sul de Neptuno. Há também uma linha fina de brilho no equador, que a equipa JWST diz poder ser uma assinatura visual da circulação atmosférica global que alimenta os ventos e tempestades de Neptuno. Essa corrente quente brilha mais intensamente em comprimentos de onda infravermelhos.

Sete das 14 luas são agora mais detalhadas, mas Tritão...

A imagem completa mostra sete das 14 luas conhecidas de Neptuno, incluindo um ponto cintilante de luz que é a maior lua de Neptuno, Tritão. Se reparar na imagem há um brilho maior que poderá indicar ser uma estrela, mas não, é mesmo a maior lua de Neptuno.

Apesar disso, os astrónomos suspeitam que Tritão é na realidade um mundo gelado da Cinta de Kuiper do sistema solar que foi capturado pelo campo gravitacional de Neptuno.

As imagens infravermelhas do JWST são otimizadas para olhar para as fronteiras do cosmos - incluindo objetos extremamente redshifted (desvio para vermelho) perto da borda do Universo observável.

Os detetores de infravermelhos são também adequados para procurar dentro de nebulosas poeirentas e analisar as atmosferas de planetas alienígenas. Mas como as imagens divulgadas esta semana ilustram, o JWST também pode produzir novas vistas dos objetos celestes dentro do nosso próprio Sistema Solar.

No mês passado, os astrónomos revelaram as primeiras imagens do telescópio de Júpiter, bem como as suas auroras polares e anéis ténues. E este mês, JWST capturou as suas primeiras imagens e dados espectrais de Marte.

Passaram oito meses desde que o telescópio de 6 toneladas chegou ao seu ponto de observação, a 1,5 milhões de quilómetros da Terra, e os astrónomos ficaram impressionados com os resultados até agora. Também houve falhas com que lidar, e ao contrário do Telescópio Espacial Hubble no seu apogeu, não há maneira de uma equipa de reparação fazer uma intervenção de manutenção.

A questão mais recente envolve o aumento da fricção num dos mecanismos do Instrumento de Infravermelhos Médios da JWST, ou MIRI. Devido ao problema, a equipa da JWST fez uma pausa nas observações do MIRI no seu modo de espectroscopia de média resolução até ser encontrada uma solução adequada.

Olhando para o lado positivo, o MIRI ainda pode fazer observações noutros modos, e o NIRCam - o instrumento que capturou a visão do telescópio de Neptuno - não é afetado pela falha.