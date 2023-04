Carros elétricos por menos de 25 mil euros será algo inviável a curto prazo

Apesar de existirem cada vez mais marcas de carros com modelos elétricos, a verdade é que os preços destes veículos são elevados para fazerem já parte das escolhas de muitos consumidores. Ter carros acessíveis, ainda que seja o desejo de cada um de nós, pode não ser viável para as empresas que os colocam no mercado, dado o seu grande objetivo: gerar lucro.

Foi numa recente entrevista ao site Automotive News que o CEO da Volkswagen, Thomas Schäfer, partilhou um pouco da sua visão quanto ao futuro dos carros elétricos.

Existem metas ambientais a cumprir que passam pelo fim da venda de carros a combustão dentro de poucos anos e a produção terá que se adaptar. Atualmente, as principais fabricantes já apresentaram os seus prazos para deixar de os produzir e passarem a ter frotas 100% elétricas.

Contudo, os custos de produção de um elétrico são ainda muito mais elevados do que os de um carro comum. Para o CEO da Volkswagen, não será viável por muito tempo existirem carros elétricos à venda por menos de 25 mil euros, sob pena das empresas perderem as suas margens de lucro.

Não somos uma ONG. Temos a intenção de ganhar dinheiro.

A Volkswagen está a preparar um modelo elétrico Volkswagen ID. 2all em que a versão mais acessível de 4 modelos da mesma linha irá custar menos de 25 mil euros. Contudo, para a fabricante, colocar um carro elétrico à venda por este preço vai trazer-lhe uma margem de lucro de apenas 6%, o que é muito pouco considerando o objetivo máximo de qualquer empresa que é gerar lucro.

Segundo Thomas Schäfer, a principal razão pela qual o carro elétrico não pode descer abaixo dos 25.000 euros atualmente são as baterias.

Refere ainda que Grupo Volkswagen só coloca veículos em produção se forem produzidos pelo menos 100 mil veículos, com as linhas de produção preparadas atualmente para fabricar 150 mil unidades. Contudo, mesmo baixado o preço dos custos fixos, com a rentabilização das linhas de produção, o preço das baterias ainda limita muito o preço dos carros.