Finanças: Como saber o estado do reembolso do seu IRS

O período de entrega da declaração de IRS decorre até ao próximo dia 30 de junho. Quem já submeteu ou simulou já sabe se vai ou não ser reembolsado. Para os contribuintes que vão ser reembolsados a questão que se coloca é quando irá receber o dinheiro.

Está ansioso para saber quando vai ser realizado o pagamento do reembolso de IRS? No portal das finanças pode saber facilmente essa informação e hoje ensinamos como.

Como consultar o estado do seu reembolso de IRS

Para saberem o estado do reembolso de IRSdevem autenticar-se no portal das finanças e depois aceder a Finanças

Em seguida escolham a opção Serviços, que se encontram no menu lateral.

O próximo passo é ir IRS e depois escolher Consultar Declaração

Em seguida, basta selecionar o ano de 2022, carregar em Pesquisar e depois visualizar o valor.

Ainda de acordo com as informações do Ministério das Finanças, até às 18h00 de dia 12 já tinham sido submetidas mais de 1,7 milhões de declarações de IRS. É ainda revelado que quase metade (46%) foram submetidas através do IRS automático.

Caso os contribuintes tenham algum tipo de problema na entrega da declaração, podem sempre aceder ao e-balcão ou dirigir-se ao Centro de Atendimento Telefónico da AT (217 206 707).

O IRS é o imposto sobre o rendimento das pessoas singulares. Incide sobre todos os tipos de rendimentos auferidos por indivíduos residentes em território nacional e ainda pelos rendimentos obtidos em Portugal por não residentes.