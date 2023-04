CPUs Arm para o mercado dos portáteis podem duplicar até 2027

À medida que o mundo avança, evolui também a forma como as tecnologias são desenvolvidas. No que respeita às arquiteturas dos chips, a Arm é uma das mais conhecidas, mas a concorrência ainda é forte. No entanto, relatórios recentes indicam que os CPUs da empresa britânica para o mercado dos computadores portáteis podem duplicar até ao ano de 2027.

CPUs Arm para portáteis podem duplicar até 2027

Segundo a analista Counterpoint Research, a participação dos SoCs para portáteis que se baseiam na arquitetura Arm é atualmente de 15%, mas a empresa estima que essa mesma participação possa duplicar nos próximos anos.

Os analistas destacam que as duas maiores vantagens desta arquitetura em comparação com os chips X86 são o menor consumo ao nível energético e ainda a personalização, o que permite a integração de recursos mais avançados e ainda um melhor desempenho.

Os dados da Counterpoint Research estimam que, ao longo dos anos, a cota de mercado da Arm vá aumentando, ou seja, prevê-se que alcance os 18% em 2024; 21,4% em 2025; 23,2% em 2026 e 25,3% em 2027, tal como vemos no gráfico seguinte.

No que respeita aos dados referentes às outras arquiteturas, a analista indica que atualmente a AMD detém 16,7% do mercado, sendo que essa cota deverá diminuir para 15,5% em 2024; 15,1% em 2026; aumentará novamente para 16% em 2026 e deve sofrer uma nova queda em 2027 para 14,4% e esta será a sua participação mais baixa no setor, muito devido ao crescimento da Arm.

Já do lado da líder indiscutível Intel, a Counterpoint indica que a empresa de Pat Gelsinger tem de momento uma participação de 68%, mas esse valor também deverá diminuir gradualmente para 67% em 2024; para 63% em 2025; para 61% em 2026 e para 60% em 2027.

Segundo a analista, a capacidade de hardware baseado em Arm como forma de executar o sistema Mac OS permitiu que a Apple capturasse 90% do mercado de portáteis baseados em Arm. Mas o suporte total do Windows e do Office 365, bem como a velocidade da adoção de aplicações baseadas nestas instruções, também são fatores importantes para determinar a taxa de penetração dos chips Arm nos computadores. E assim que estes fatores sejam resolvidos, os computadores baseados em Arm vão tornar-se numa opção viável quer para utilizadores domésticos como para empresas.

Pode ver o relatório completo aqui.

Leia também: