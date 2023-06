Questão: Considera que é seguro fazer compras online?

Grande parte das pessoas que navegam diariamente na Internet acabam por fazer compras através de sites e páginas nas redes sociais. No entanto há sempre alguns relatos de situações que não correm tão bem e em que muitos clientes se sentem enganados. Nesse sentido, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se considera que é seguro fazer compras onlines. Participe!

Considera que é seguro fazer compras online?

As compras online vieram para ficar, sendo que esta atividade acabou por ter uma maior adesão sobretudo durante a pandemia da COVID-19, uma vez que as pessoas não podiam sair regularmente das suas casas e o comércio, salvo algumas exceções, encontrava-se de portas fechadas. Nessa altura, muitas lojas físicas criaram a sua plataforma de vendas pela Internet e, após a situação pandémica passar, mantiveram as duas versões, conseguindo assim chegar a mais pessoas e facilitar o processo de compra.

Contudo, embora esta seja uma atividade que se tornou cómoda para várias pessoas, existem também vários relatos e queixas de situações que não correram bem, onde os clientes se sentiram lesados, foram enganados, as compras acabaram por não chegar, os produtos foram trocados, não conseguiram realizar trocas, entre outros acontecimentos. Tal fica ainda mais delicado uma vez que, para realizar estas compras, as pessoas têm que fornecer os seus dados pessoais, nomeadamente nome, morada, contacto, NIF, etc.

Por outro lado, as compras online continuam a ser uma das ações mais realizadas no universo digital e certamente que esta é uma realidade que se irá manter ao longo dos anos. Mas, claro, é importante que as pessoas tenham sempre cuidado para não caírem no 'conto do vigário'.

Assim, na nossa questão desta semana queremos então que nos diga se considera que é seguro fazer compras online. Pode votar a partir da sondagem que deixámos de seguida.

Participe na nossa questão desta semana

Considera que é seguro fazer compras online? Sim, sempre.

Sim, na maior parte dos casos.

Raramente.

Não. Ver Resultados Loading ... Loading ...

