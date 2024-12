E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Nesta semana que passou, ensaiámos o novo Renault Rafale E-Tech 4x4, analisámos a soundbar Hisense HS3100 e a Ebike ENGWE LE20, e muito mais.

Um robô humanoide pode ser um auxiliar pertinente em determinados contextos, como em fábricas, onde as tarefas podem tornar-se repetitivas e aborrecidas para os funcionários. Com um aumento de 400% na velocidade e uma melhoria de sete vezes na taxa de sucesso, o Figure 02 impressionou numa fábrica da BMW.

Já havíamos conduzido o novo Renault Rafale, na sua proposta E-Tech full hybrid. Contudo, faltava sentir o tal conceito do icónico avião Rafale, de outros tempos. Fomos então conhecer o poderoso Renault Rafale E-Tech 4x4 300 cv pelas estradas monegascas.

É paradoxal que, rodeados de água, os marinheiros perdidos no mar possam morrer de sede. Para evitar esta situação, foi concebida a máquina de fazer água portátil, alimentada apenas pela força dos músculos do utilizador. Dessalinizar... isto pode ser útil!

No sentido de potencializar a autonomia dos seus carros elétricos, a Mercedes-Benz está a desenvolver aquilo a que chama "Solar Paint", uma ideia futurista para carregar os seus modelos.

Com o desenvolvimento da tecnologia e da robótica, há quem tema o futuro dos robôs, especialmente aqueles alimentados por Inteligência Artificial e muito semelhantes aos seres humanos. Este vídeo, que pode ter tanto de engraçado como de assustador, mostra um pequeno robô a convencer outros a fugirem de uma exposição.

As bicicletas elétricas estão cada vez mais a ser vistas como um meio de transporte alternativo ao automóvel ou mesmo aos transportes públicos. Se levar crianças à escola pode ser uma limitação à adoção de uma Ebike, então a nova ENGWE LE20 Cargo Ebike poderá mudar esse panorama.

A fórmula química da água é conhecida por quase todos, sendo o H2O apresentado em tenra idade. Por não se tratar, contudo, de um processo simples, este vídeo recente é impressionante: investigadores documentaram, pela primeira vez na história, a formação de água à escala molecular.

Apesar das reticências do público, os robôs poderão ser verdadeiramente úteis, especialmente em trabalhos custosos. Esta máquina que o Hyundai Motor Group Robotics Lab confirmou, agora, vai além do que já conhecemos: é um robô vestível, com capacidade, por exemplo, para aumentar a força muscular do braço de um trabalhador.

O primeiro comboio a hidrogénio a circular nas redes ferroviárias de Portugal e Espanha concluiu, com êxito, a sua fase de testes.

A Hisense, conhecida pelo seu bom equilíbrio entre preço e qualidade, apresentou a HS3100 como uma opção prática para quem procura melhorar a experiência sonora em casa. Com uma soundbar compacta e um subwoofer bastante potente, esta solução parece ser ideal para pequenos espaços ou utilizadores que não desejam complicar-se com sistemas surround completos. Deixamos a nossa análise.

A inteligência artificial (IA) continua a desafiar os limites do que é possível no campo da criatividade humana. Recentemente, uma equipa de cientistas e músicos anunciou a criação de um som completamente novo, denominado "Fugatto", desenvolvido através de sistemas de inteligência artificial.

Eis o momento pelo qual os amantes de RPGs, e em particular dos jogos da Bioware esperaram ao longo dos últimos anos. Dragon Age: The Veilguard já foi lançado.