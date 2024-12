WhatsApp vai abandonar mais versões do iOS e deixar vários iPhones de fora

Durante anos, o WhatsApp tem procurado suportar uma grande variedade de versões do iOS. Isso garante que os utilizadores podem continuar a tirar partido deste serviço nos iPhones. Ainda assim, vê-se obrigado a abandonar as versões mais antigas. Isso acontecerá em breve, deixando vários iPhones de fora.

Numa notificação recente, o WhatsApp informou os utilizadores de versões mais antigas do iOS que os seus dispositivos deixarão de ser suportados no próximo ano. Esta atualização alerta os utilizadores que usam versões do iOS anteriores à 15.1 que já não poderão utilizar a aplicação no futuro, mesmo que tentem aceder por uma versão beta anterior.

Atualmente, o WhatsApp suporta o iOS 12 e posterior, mas com uma atualização futura, a aplicação exigirá o iOS 15.1 ou mais recente para funcionar corretamente. Para ajudar os utilizadores afetados a adaptarem-se a esta mudança, o WhatsApp fornece um período de aviso, dando-lhes tempo suficiente para atualizar os seus dispositivos, ou considerar alternativas.

Uma das principais razões para esta mudança é que as versões mais recentes do iOS incluem APIs atualizadas e tecnologias melhoradas das quais o WhatsApp depende para oferecer novas funcionalidades. Ao não suportar versões mais antigas, o WhatsApp poderá otimizar a aplicação e introduzir novas funcionalidades que simplesmente não seriam possíveis com sistemas operativos desatualizados.

Além disso, é fácil presumir que o WhatsApp monitorizou de perto o número de utilizadores que ainda executam versões mais antigas do iOS. Os dados podem indicar que uma fatia significativamente menor de utilizadores depende destes sistemas desatualizados. Com isto quer garantir uma melhor experiência global para a maioria dos seus utilizadores, concentrando-se nas versões mais recentes do iOS.

Esta alteração irá afetar principalmente os utilizadores do iPhone 5s, iPhone 6 e iPhone 6 Plus, uma vez que a última atualização do iOS disponível para estes modelos de dispositivos é o iOS 12.5.7. Estes dispositivos foram lançados há mais de 10 anos, pelo que o número de utilizadores que ainda utilizam o WhatsApp nestes modelos pode ser mínimo.

Assim, a partir de 5 de maio de 2025, o WhatsApp deixará de suportar versões anteriores ao iOS 15.1. Esta alteração aplica-se tanto à aplicação WhatsApp padrão como ao WhatsApp Business. Quem estiver a utilizar uma versão mais antiga do iOS, é recomendável atualizar o seu dispositivo para continuar a utilizar a aplicação ou mudar para um iPhone compatível que suporte versões mais recentes do iOS.