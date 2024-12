Agora é o Firefox que quer ser o browser padrão do Windows à força

O Windows é uma montra que muitos tentam conquistar, em especial no mercado dos browsers. Com o Edge a ser o padrão, agora é Firefox que quer esse lugar. Para isso a Mozilla está a lutar para tornar o Firefox como o browser padrão no PC, de uma forma que já muitos criticaram.

O Firefox está a experimentar uma funcionalidade que o torna o browser padrão do Windows, na hora do download. Isto segue a linha de outros como o Chrome ou do Edge, mas estes apenas nos tentam convencer mais tarde. Para uma empresa como a Mozilla, fazer com que um utilizador descarregue e instale o seu produto é o primeiro passo, mas não é o mais importante. O que procuram realmente é tornar-se o navegador padrão do sistema operativo.

O browser padrão é aquele que abre por defeito quando o utilizador clica num link, e por isso é tão importante ocupar esta posição, pois garante que será o mais usado nesse dispositivo. É uma decisão que o utilizador deve tomar, e é normalmente tomada durante a configuração do browser, ou na primeira vez que este é executado. O Firefox quer que o utilizador deixa mais cedo, ainda apanhe durante o download.

Como foi descoberto agora, a Mozilla testa um novo método de instalação do Firefox, que não está disponível para todos. Só é ativado com determinados utilizadores. Ao tentar descarregar o Firefox a partir do site oficial, surge uma janela onde estão marcadas três opções por defeito: Fixar o Firefox na barra de tarefas, Definir o Firefox como browser predefinido e Importar do browser anterior.

Quem prosseguir com as opções padrão, terá o Firefox instalado e definido como o browser padrão no Windows. Isto é possível porque o Windows tem uma função set_default_browser, que pode ser ativada a partir de uma aplicação autorizada, como acontece no Firefox.

A Mozilla explicou que se trata de uma experiência que só será oferecida a um número limitado de pessoas. Querem verificar se este sistema consegue aumentar a percentagem de utilizadores que fazem do Firefox o seu browser predefinido.

Do ponto de vista do utilizador, não importa muito que tenha de escolher se o navegador que instala se torna o padrão antes, durante ou depois da instalação. A polémica gira em torno da forma como a Mozilla o faz, marcando a opção padrão do browser por defeito, e camuflando-a um pouco no meio das outras duas opções.