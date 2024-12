Mais uma partilha inteligente! Agora já podemos ver os alertas do Waze no Google Maps

O Google Maps e o Waze são duas propostas da Google, que muitos consideram oferecer o mesmo. A verdade é que ao longo dos anos estas duas apps têm procurado complementar-se e até têm partilhado funcionalidades. Agora há uma nova troca, onde os alertas do Waze já podem ser vistos no Google Maps.

Ao longo dos anos, a Google partilhou alguns dos melhores recursos encontrados no Waze com o Google Maps e agora isso está a acontecer novamente. Uma partilha no Reddit mostrou uma imagem do Google Maps a alertar os condutores para a presença da polícia. O alerta aponta que o alerta vem dos condutores do Waze.

O alerta questiona se os polícias continuam no mesmo local onde foram avistados por um utilizador do Waze. Existe um botão “Sim” e um botão “Não” com os quais os utilizadores do Google Maps podem responder. Quem receber esta notificação, pode tomar as medidas adequadas imediatamente ou descartá-la tocando no botão "X". Passado um tempo, o alerta desaparece para não perturbar o mapa. Esta funcionalidade não foi divulgada porque a maioria dos utilizadores do Google Maps ainda não a viu.

A Google e a Waze continuam a operar como dois serviços separados. Considerando que ambos existem como propriedade da Google durante mais de uma 10 anos, parece não haver razão para combinar totalmente o Google Maps e o Waze, uma vez que cada um tem os seus fãs. Ainda assim, há agora mais sobreposição, uma vez que os utilizadores do Google Maps receberão alertas de incidentes dos que usam o Waze.

Importa lembrar que na semana passada a Google substituiu a opção “Speed ​​​​​​Trap” onde os utilizadores do Google Maps podiam partilhar os radares com os relatórios de incidentes da aplicação. Em vez de “Speed ​​​​Trap”, os utilizadores do Google Maps podem agora ser avisados ​​sobre a presença da polícia numa determinada área, recebendo um alerta “Polícia” mais inclusivo.

Ao alterar o nome do aviso de “Radares de velocidade” para “Polícia”, os utilizadores do Google Maps são instruídos a procurar não só um controlo de velocidade. Agora podem também reportar um abrandamento no trânsito e muito mais problemas nas estradas enquanto conduzem.

Muitos questionam por quanto tempo a Google manterá o Google Maps e o Waze como duas aplicações separadas de mapeamento e navegação. A verdade é que ambos têm o seu público e os seus utilizadores dedicados. Apesar de serem serviços que se complementam, têm caraterísticas únicas e adaptadas à utilização que se pretende.