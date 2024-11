Novo dispositivo permite dessalinizar até 8 litros de água do mar por hora

É paradoxal que, rodeados de água, os marinheiros perdidos no mar possam morrer de sede. Para evitar esta situação, foi concebida a máquina de fazer água portátil, alimentada apenas pela força dos músculos do utilizador. Dessalinizar... isto pode ser útil!

QuenchSea 3.0 - dessalinizor manual

O dispositivo é atualmente objeto de uma campanha no Kickstarter e está a ser desenvolvido pela Hydro Wind Energy, sediada no Reino Unido. O modelo original, alimentado à mão, foi lançado em 2020, seguido do QuenchSea Reel, mais pequeno e concebido para o mar profundo, em 2023.

No modelo inicial, os utilizadores acionavam uma alavanca que forçava a água do mar a passar por um sistema de tripla filtragem e por uma membrana de osmose inversa. A água era retirada do oceano através de um tubo de silicone e, depois de purificada, era distribuída através de outro tubo para uma garrafa ou outro recipiente.

Este sistema prometia remover sal, vírus, bactérias, partículas de microplástico e outros contaminantes da água do mar, com um rendimento médio de mais de 2 litros por hora, atingindo até 3 litros em condições ideais. A água potável resultante satisfazia as normas de qualidade da Organização Mundial de Saúde (OMS).

Maior eficiência e facilidade de utilização

O modelo QuenchSea 3.0 utiliza o mesmo conceito básico, mas acrescenta um mecanismo de aumento de pressão e um sistema de recuperação de energia. Isto não só facilita a bombagem, como também acelera o processo de dessalinização e filtração, atingindo um rendimento impressionante de 6 a 8 litros de água potável por hora.

A empresa afirma que a água purificada conterá menos de 1.000 miligramas de sólidos totais dissolvidos (TDS) por litro, o que cumpre as normas da OMS.

Na maioria dos casos, o dispositivo reduz os níveis de TDS para um intervalo de 300 a 500, graças ao seu sistema de filtragem de carvão ativado, que também elimina os sabores e odores desagradáveis.

Durabilidade e manutenção

Tanto a membrana de osmose inversa como o cartucho de filtragem requerem uma substituição periódica. Dependendo de fatores como a salinidade e a temperatura da água do mar, uma membrana tem uma vida útil estimada em 300 litros de água potável.

Esta manutenção é essencial para garantir a eficiência do dispositivo.

Acessibilidade e disponibilidade

Se o QuenchSea 3.0 chegar a ser produzido, estará disponível por uma contribuição de 250 dólares (cerca de 240 euros) durante a campanha Kickstarter, com um preço de retalho previsto de 500 dólares (cerca de 480 euros).

As substituições de membranas custarão 30 dólares por par, enquanto os cartuchos de filtro terão um preço de 20 dólares por par.

Impacto ecológico e utilidade em situações críticas

Este dispositivo não só representa uma ferramenta essencial para situações de emergência ou viagens marítimas, como também tem potencial para aplicações em zonas com acesso limitado a água potável.

Além disso, ao funcionar sem necessidade de energia elétrica, oferece uma solução sustentável e amiga do ambiente.

Com esta tecnologia de dessalinizar, está a abrir-se uma janela para a criação de soluções inovadoras que combinam eficiência, sustentabilidade e acessibilidade, ajudando a enfrentar os desafios globais da escassez de água potável.