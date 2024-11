Análise: Ebike ENGWE LE20, grandes distâncias com crianças ou carga

As bicicletas elétricas estão cada vez mais a ser vistas como um meio de transporte alternativo ao automóvel ou mesmo aos transportes públicos. Se levar crianças à escola pode ser uma limitação à adoção de uma Ebike, então a nova ENGWE LE20 Cargo Ebike poderá mudar esse panorama.

A beleza de uma bicicleta é sempre questionável, mas há alturas em que esse é um aspeto que terá, eventulamente, que ser deixado para segundo plano. Num meio de transporte como uma Ebike, a funcionalidade e a praticidade prevalecem, até porque foi um meio de transporte escolhido devido a ter diversas vantagens perante outros.

Com isso em mente, a ENGWE arranjou uma solução para quem precisa de ir levar os miúdos à escola e seguir depois para o trabalho, conseguindo-o fazer com toda a comodidade e segurança numa Ebike. É a nova ENGWE LE20, uma Ebike muito funcional, robusta e com muito por dizer.

Características da ENGWE LE20 Cargo Ebike

A ENGWE LE20 tem uma estrutura rígida em liga de alumínio 6061, com roda raiada de 20" e grossura de 3", preparada para levar uma carga total de até 200 kg. O quadro é descido, sem barra superior, pelo que tem uma entrada e saída são facilitadas. Além do selim almofadado e um pouco amortecido, tem ainda 2 assentos almofadados sobre a roda traseira, prontos para levar pequenos passageiros.

Tem um motor com potência de 250W a 48V e binário bastante elevado, de 100 Nm. Este motor tem como particularidade o facto de ser Mid-drive, ou seja, em vez de estar integrado na roda e atuar independentemente da pedaleira+carreto, atua precisamente na pedaleira, aplicando força no mesmo local do condutor, com toda a vantagem que o o carreto de 7 velocidade oferece. Além disso, a pedaleira tem um sensor de binário, permitindo que o motor aplique uma potência proporcional à força exercida na pedaleira.

Tem suspensão frontal com regulação de resposta e bloqueio, travagem hidráulica com discos de 180mm e um carreto Shimano de 7 velocidades.

A velocidade máxima legal está fixada nos 25 km/h, que pode ser atingida com o apoio máximo PAS 5. Mas, se o utilizador assim pretender (fora da via pública, claro!!), é possível desbloquear esse limite e ir um pouco mais além. O próprio fabricante fornece indicações de como o fazer.

Para condução, o utilizador tem à sua disposição o modo híbrido (apoiado pelo motor enquanto pedala) com 5 níveis, e o modo normal (só pedal). Para ajudar ao arranque, pode ser premido continuamente um dos botões para conseguir um apoio suave até aos 6 km/h.

Ao centro do guiador encontra-se um ecrã de alto brilho a cores, onde poderá ter acesso a informações como nível de carga da bateria, velocidade instantânea e máxima, distância percorrida, indicador de faróis ligados, piscas e modo de apoio elétrico selecionado. Com a ajuda de um pequeno seletor, de 3 botões, poderá fazer a navegação por todas as opções disponíveis.

Quando às baterias, está preparada para acomodar duas baterias de 48V 19,2Ah, uma integrada ao centro do quadro e outra opcional atrás do selim que, na sua falta, é colocada uma caixa de armazenamento nesse local. As duas baterias oferecem uma autonomia combinada de mais de 300km, concretamente, 350km em modo PAS 1 com um condutor de 75kg, de acordo com o fabricante (180km com 1 bateria). Ora, isso é um valor de autonomia realmente interessante, podendo ser consideradas viagens mais longas que até então estariam fora de questão.

Esta Ebike é pesada, podendo ascender a 50,1kg com as duas baterias. O guiador e o selim são ajustáveis em altura e o descanso é central, com duplo apoio.

Tem ainda um farol dianteiro e um farol traseiro para luz de presença e piscas. Traz uma caixa com acessórios, onde se encontram os pedais, as chaves, uma ferramenta multifuncional, o manual e o carregador.

Um design que não passa despercebido

Tudo o que se distancia do habitual e que vemos pela primeira vez, tem uma relutância normal para que seja aceite. Diria que a ENGWE LE20 poderá ser um desses casos, assemelhando-se, até, a algumas motorizadas antigas, mas que sendo observada de perto, é notório o cuidado em cada pormenor.

Nada aqui foi colocado ao acaso. Primeiro que tudo, sendo um possível veículo de transporte de crianças na retaguarda, tem proteção lateral de acrílico na roda traseira, tem um quadro que facilita a entrada e a saída para promover o equilíbrio, e tem um descanso central para garantir estabilidade na acomodação.

Todo o quadro está preparado para adaptar diversos acessórios, como o encosto traseiro, proteção de passageiros, pousa-pés, alforge traseiro, cesto frontal e traseiro.

O selim tem uma alavanca para desbloqueio rápido, permitindo ser inclinado para a frente para manuseio da caixa de armazenamento ou da bateria.

Os pneus são à prova de furos e não são exageradamente largos como encontramos noutros modelos, mas sim uma largura adequada para garantir uma condução agradável e permitir circular com maior segurança em pisos mais desafiantes.

A bateria são ambas removíveis, podendo ser comodamente carregadas noutro local. Também inclui guarda-lamas.

Quanto ao transporte da Ebike, tanto num carro como num transporte público (a menos que seja Ferry), é para esquecer. O seu peso de 40 a 50kg torna isso inviável.

Modo de funcionamento do sistema elétrico

Ignição ligada, toque longo no botão Power, uns toques no botão "+" para escolher o modo de apoio que pretende, e toca a pedalar. Com a ajuda do sensor de binário, existente na pedaleira, o apoio elétrico é proporcional à força aplicada no pedal, o que torna a utilização mais realista, segura e, acima de tudo, confortável.

Por questões de segurança, cada uma das manetes de travão tem um sensor, que desativa imediatamente o apoio do motor no caso de acionamento de um travão, mesmo que ligeiro.

Em termos de conforto na pedalada, principalmente devido à existência do sensor de binário, o arranque é agradável e, embora não imediato, não tem um atraso exagerado. Por ser um motor Mid-drive, existente na pedaleira, pode estar em esforço durante uma mudança de carreto, fazendo os estalos que tão bem conhecemos da corrente a trilhar nos carretos. É algo que não é propriamente grave, e com a prática é simples de evitar.

Veredicto

A Ebike ENGWE LE20 é uma solução inovadora e responde a um mercado que não tem tido boas soluções até então. Demonstra um design arrojado, impactante, mas sem dúvida muito prático e funcional, desde que devidamente equipado.

É uma Ebike multifuncional, adequada para lazer, para o uso em rotinas diárias com a família, com para utilização profissional.

A autonomia combinada da bateria dupla poderá ser algo decisivo em situações mais específicas. Ambas as baterias são removíveis, por meio de um processo simples e seguro (para evitar o roubo).

Os periféricos são de boa qualidade, nomeadamente o sensor de binário, travagem, selim, guiador e iluminação. O ecrã a cores é também de qualidade, com uma interface de utilização simples e intuitiva.

Por fim, relativamente à qualidade de construção em geral e acabamentos, é notória a atenção ao pormenor. Todos os materiais aparentam ter grande robustez e, no que já veio montado de fábrica, tudo veio devidamente afinado e pronto a usar.

Preço e disponibilidade

A nova Ebike ENGWE LE20 está disponível nas cores cinzento ou azul escuro, em diversas variantes:

Bateria simples ou dupla

Upgrade Cargo - cestos frontal e traseiro

Upgrade Passenger - cesto frontal, encosto traseiro, proteção lateral e pousa-pés

Upgrade de carregador rápido de 8A

Acessórios adicionais como alforge ou cadeirinha para bebé

O preço começa nos 1399€ (IVA incluído), utilizado o código de desconto ENGWEV150OFF. O envio é gratuito e feito a partir da Europa.

ENGWE LE20

Veja ainda as promoções Black Friday a decorrer em todo o site. Tem ainda à sua disposição os seguintes códigos de desconto exclusivos:

200€ em modelos acima de 2000€: ENGWEV200OFF

150€ em modelos acima de 1500€: ENGWEV150OFF

100€ em modelos acima de 999€: ENGWEV100OFF

50€ em modelos abaixo de 999€: ENGWEV50OFF

O Pplware agradece à ENGWE a cedência da Ebike ENGWE LE20 para análise.