Análise Hisense HS3100: soundbar que promete melhorar o som do seu cinema em casa

A Hisense, conhecida pelo seu bom equilíbrio entre preço e qualidade, apresentou a HS3100 como uma opção prática para quem procura melhorar a experiência sonora em casa. Com uma soundbar compacta e um subwoofer bastante potente, esta solução parece ser ideal para pequenos espaços ou utilizadores que não desejam complicar-se com sistemas surround completos. Deixamos a nossa análise.

Apesar de não ser o topo de gama da marca, a HS3100 inclui características interessantes como Bluetooth 5.3, equalizadores dedicados a diferentes modos de uso (como Música, Jogos e Noite), e uma construção fácil de configurar.

Especificações

Especificações Características gerais Modelo: HS3100

Série: HS

Material/Cor da tampa frontal: Plástico/Preto

Material/Cor da tampa superior: Plástico/Preto

Material/cor da tampa traseira: Plástico/Preto

Material/Cor do subwoofer: Plástico/Preto Altifalantes Som de 3.1

Tipo de altifalante: Gama completa + Agudos + Subwoofer

Tamanho do altifalante do subwoofer: 6,5"

Potência total: 480W=5*60W+180W

Potência do subwoofer: 180W

Frequência de som: 40Hz-20K Hz Descodificação de áudio Dolby Atmos: Não

Dolby Digital Plus: Sim

Dolby Digital: Sim

DTS:X: Não

DTS Virtual :X: Sim Facilidade de utilização Montagem na parede: Sim

Equalizadores: Música, Filme, Notícias, Jogo, Desporto, Noite

EzPlay1.0: Sim

EzPlay2.0: Sim, dependente da TV

Roku TV Ready (RTVR): Sim

Modo TV: Sim Conectividade Wifi: Não

Bluetooth: Sim, 5.3

Entrada HDMI: HDMI 2.1

Saída HDMI: Sim, ARC

Ótico: Sim

AUX: Sim

USB: Sim

Coaxial: Não ECO & Energia Fonte de alimentação: AC 100V~240V

Frequência: 50/60Hz

Consumo em uso: 20W

Consumo anual: NA

Consumo de energia em espera: <0,5W

Consumo de energia desligado: <0,5W Peso e dimensões Peso bruto: 7,31kg

Peso líquido - Barra: 1,59kg

Peso líquido - Subwoofer: 3,64kg

Peso líquido - Altifalantes traseiros: Não

Posição (Horizontal/Vertical): Horizontal ou Vertical

Dimensões da embalagem (L x P x A): 970x205x480mm

Dimensões da caixa principal (L x P x A): 985x220x620mm

Dimensões da barra (L x P x A): 903 x 91 x 60mm

Dimensões do subwoofer (L x P x A): 300 x 300 x 161 mm

Dimensões do altifalante traseiro (L x P x A): Não

Peso da embalagem da caixa principal: 1,42 kg

Peso da espuma de plástico no interior da embalagem: 0,3 kg

Peso do plástico no interior da embalagem: Não

Peso do papel e do cartão no interior da embalagem: 0,55 kg

Peso de poliestireno no interior da embalagem: NA

Peso do polietileno no interior da embalagem: 0,05kg

Peso do cloreto de polivinilo PVC no interior da embalagem: NA

Peso de outros plásticos dentro da embalagem: NA

Peso da madeira na embalagem: NA

Peso do metal na embalagem: NA Acessórios Comando: EN212FD1H

Pilhas: AAAx2

Guia de início rápido: Sim

Cabo de alimentação: 2x 1,5m

Cabo HDMI: 1x 1,5m

Cabo ótico: Não

Cabo RAC: Não

Adaptador: Integrado

Na caixa

Soundbar

Subwoofer

Comando EN212FD1H

2 Pilhas AAA

Guia de início rápido

2 cabos de alimentação de 1,5 m

1 cabo HDMI de 1,5 m

Material de suporte

Design e Qualidade de Construção

A soundbar da HS3100 apresenta um design discreto, com 90 cm de comprimento, 9 cm de profundidade e apenas 6 cm de altura, tornando-a perfeita para se posicionar sob a maioria das televisões.

O acabamento em plástico preto com uma malha de tecido na parte frontal - onde está localizado o display - confere-lhe uma aparência simples, mas funcional.

Os botões táteis no topo da barra permitem controlar funções básicas e são bastante responsivos. Estes incluem:

Ligar/Desligar

Alterar entrada

Diminuir volume

Aumentar volume

O subwoofer, com 30 cm de altura e 16 cm de largura, segue o mesmo estilo minimalista, sendo robusto e compacto o suficiente para se "esconder" num canto da sala. Este conta apenas com uma entrada de alimentação na parte traseira, nada mais.

Performance

Configuração de som

A Hisense HS3100 utiliza uma configuração 3.1 com altifalantes de gama completa e agudos na soundbar, complementados por um subwoofer de 16 cm que oferece uma potência de 180W. No total, o sistema atinge 480W, o que é bastante impressionante para este segmento de preço.

Qualidade sonora

Apesar de não suportar Dolby Atmos, a HS3100 oferece Dolby Digital Plus e DTS Virtual:X, que ajudam a criar uma experiência sonora mais envolvente. Contudo, o "surround" é apenas simulado, o que significa que o som não atinge um nível de imersão comparável a sistemas com altifalantes traseiros dedicados.

Os equalizadores pré-definidos permitem ajustar a reprodução sonora para diferentes tipos de conteúdo, como filmes, jogos ou notícias. O subwoofer destaca-se na reprodução de graves, o que o torna capaz de proporcionar uma experiência sólida em cenas de ação e música.

No entanto, o sistema tem alguma dificuldade em manter a clareza em volumes muito altos, especialmente em conteúdos mais complexos, como foi o nosso caso ao ver o F1 Grand Prix de Las Vegas.

Conseguimos aumentar os níveis de graves e agudos no sistema em até +5. Isto ajudou a intensificar um pouco mais os graves e os agudos em comparação com as configurações predefinidas, mas não diríamos que foi uma diferença enorme.

Provavelmente, também irá ajustar isso ao máximo. Tenha em mente que a Hisense HS3100 não permite nenhuma outra configuração além dos graves e agudos. Terá de depender das predefinições do equalizador para alterar os níveis de som.

Conectividade

A HS3100 oferece opções de ligação suficientes para a maioria dos utilizadores. A barra de som inclui uma porta USB Tipo-A para reprodução de música, uma porta HDMI com suporte ARC, uma porta ótica, uma porta auxiliar de 3,5 mm e a entrada de alimentação tipo "8". A parte traseira também inclui dois encaixes para montagem.

A ausência de Wi-Fi ou de funcionalidades de streaming avançadas pode ser um ponto negativo, mas é compreensível dado o seu posicionamento como um sistema mais barato.

Software e Suporte

A HS3100 é compatível com o sistema Roku TV Ready, o que simplifica a integração e o controlo com televisões que suportam esta funcionalidade. Através do comando da TV, pode ajustar o volume e alternar entre os diferentes modos de som.

Os controlos da soundbar, embora básicos, são suficientes para alterar o modo de equalizador e ajustar os níveis de graves e agudos. No entanto, a personalização é limitada, já que não permite ajustes mais refinados ao som para além destas opções.

Veredicto

A Hisense HS3100 é uma escolha equilibrada para quem procura uma solução simples e acessível para melhorar o som da televisão. O design compacto, a facilidade de instalação e a boa reprodução de graves tornam-na ideal para utilizadores iniciantes ou para espaços pequenos.

No entanto, as suas limitações, como a falta de suporte para Dolby Atmos, a impossibilidade de adicionar altifalantes traseiros e a ausência de Wi-Fi, fazem dela uma opção menos atrativa para utilizadores mais exigentes.

Nota: se deseja altifalantes traseiros, pode optar pela Hisense HS5100, apesar de a HS3100 ser uma ótima opção se apenas estiver à procura da barra de som e do sistema de subwoofer.

Pela faixa de preço em que se encontra (170 - 200€), a HS3100 oferece um desempenho competente e uma experiência de áudio claramente superior às colunas integradas de muitas TVs.