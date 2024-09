Quer dar um mimo tecnológico à sua casa? Sugerimos um robô aspirador e uma soundbar

A tecnologia foi criada para servir o utilizador, para dar mais conforto e para otimizar inúmeras tarefas. Hoje sugerimos dois produtos Xiaomi: um robô aspirador com navegação inteligente e uma soundbar moderna, mas muito económica.

Robô aspirador Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C

O Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C é um robô aspirador e esfregona que pode ser ligado à rede Wi-Fi para um controlo completo à distância do smartphone.

Tem um poder de sucção máximo de 4000Pa, que pode ser ajustado por quatro níveis diferentes, para exigências de limpeza distintas. Por exemplo, para carpetes e tapetes o ideal será a potência máxima, mas para o pó do chão, o modo mais baixo poderá ser suficiente.

Através da app, é feito um mapeamento básico e toda a aspiração é feita em zig-zag, de forma mais eficiente. Isto é, o aspirador interpreta casa divisão e percorre-a de forma a que tenha que dar menos voltas.

A bateria do Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C tem autonomia para 90 minutos de limpeza, no entanto, se este tempo não for suficiente para limpar toda a casa, o robô volta à base, carrega e retoma a aspiração do ponto onde tinha parado.

O robô aspirador Xiaomi Mijia Mi Robot Vacuum-Mop 3C está disponível por apenas 204,59€ (IVA incluído), numa promoção limitada ao stock existente. O envio é gratuito e feito a partir de armazém europeu.

Soundbar Redmi TV MDZ-34-DA

Ver televisão com boa qualidade de som, melhora substancialmente a experiência. Assim, por menos de 45€ poderá ter uma soundbar da marca Redmi, que se enquadra em qualquer espaço e com dimensões interessantes (780 x 64 x 63 mm).

A Redmi TV SoundBar é de 30W, tem impedância de 4Ω e frequência de resposta de 80Hz-20kHz, suporta Bluetooth 5.0 e ainda tem ligação SPDIF e auxiliar. Este gadget pode ser instalado na parede ou então colocada sobre um móvel.

A soundbar Redmi TV Soundbar MDZ-34-DA está disponível por apenas 42,77€ (IVA incluído). Portes gratuitos.

