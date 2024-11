NOS confirma que não vai aumentar preços em 2025

É cliente NOS ou está com ideias de mudar para esta operadora? Há boas notícias! Segundo fonte oficial, a operadora liderada por Miguel Almeida já veio assumir que não vai aumentar os preços para 2025.

Apesar da concorrência forte, em especial da DIGI, a NOS confirmou à Lusa que não vai aumentar preços em 2025. Esta decisão “é transversal a todos os serviços e tarifários de telecomunicações”, rematou fonte oficial.

NOS mantém, MEO aumenta e Vodafone ainda não se sabe...

De relembrar que o CEO da NOS referiu, aquando da entrada da DIGI no mercado português, que a "A entrada desse ‘player’ [Digi] tem consequências terríveis para o país a médio e longo prazo, porque vai pôr em causa o investimento sustentável do setor. Se é verdade que nas tecnologias atuais Portugal é líder na Europa, eu posso garantir que nas tecnologias do futuro estaremos na cauda porque não haverá condições de investir".

Por outro lado, a MEO já fez saber que vai aumentar a mensalidades de serviços pós-pagos móveis e mensalidades de serviços fixos e convergentes.

Mensalidades de serviços pós-pagos móveis (M Móvel) Atualização a 01-01-2025, pelo valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA);

Atualização a 01-01-2025, pelo valor mínimo contratualmente previsto de €0,50 (c/IVA); Mensalidades de serviços fixos e convergentes Atualização a 01-02-2025, por aplicação do Índice de Preços no Consumidor relativo ao ano civil completo de 2024, a publicar pelo INE – Instituto Nacional de Estatística em janeiro, ou, no caso de cartões adicionais e MEOBox, atualizadas em € 0,50 / cada, IVA incluído.

Relativamente à Vodafone, ainda não se sabe qual será o cenário para 2025.