Saber Interactive e Knights Peak juntas para Tempest Rising

Tempest Rising é um RTS que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Knights Peak em parceria com a Saber Interactive. Venham saber mais sobre este jogo e esta parceria.

O jogo Tempest Rising, encontra-se ainda em desenvolvimento pelos estúdios Knights Peak e apresenta bons condimentos, para os fãs de RTS (Real Time Strategy).

Fruto duma parceria com a equipa da Saber Interactive, Tempest Rising é um RTS com fortes influências de títulos mais antigos das décadas áureas de 1990 e 2000.

Por outras palavras Tempest Rising trata-se de um jogo de estratégia em tempo real no qual o jogador terá de construir a sua base e a partir daí, construir exércitos e controlar os locais circundantes, até ao domínio total do mapa.

Tempest Rising combina perfeitamente a ação clássica dos RTS dos anos 90 e 2000 com as propriedades dos RTS mais modernos e usufruindo das capacidades mais evoluídas das plataformas onde vai ser jogado.

O jogo, inclui 3 fações distintas, cada qual apresentando a sua narrativa própria e também, com abordagens ao combate e à economia diferenciadas, oferecendo estratégias diversificadas para fãs de todos os tipos de jogabilidade.

O jogador assume as funções de comandante das Global Defense Forces, uma força de manutenção da paz altamente móvel e avançada, ou da poderosa e desesperada fação Tempest Dynasty em 2 campanhas com 11 missões que permitem a personalização do exército em cada missão enquanto ambas as fações tentam perceber e controlar o mistério em torno das trepadeiras Tempest que crescem descontroladas pelo planeta Terra devastado pelo conflito. E outros perigos espreitam das sombras quando a origem da Tempest é revelada...

Matthew Karch, CEO e co-founder da Saber Interactive revelou acerca da parceria com os estúdios Knights Peak que "A parceria com a Knights Peak no Tempest Rising dá-nos uma grande oportunidade de atingir nossos objetivos ambiciosos para o jogo. A visão deles alinha-se na perfeição com a nossa, e estamos ansiosos para revelar mais sobre Tempest Rising. Mal podemos esperar para que os fãs possam experimentar o que acreditamos ser uma verdadeira evolução do gênero RTS"

O jogo promete e os fãs deste tipo de jogos podem deixar este jogo debaixo de olho, para quando for lançado, algures em 2025.