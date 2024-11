E Porque Hoje é Sexta

Estamos quase a entrar no mês do Natal, que por acaso este ano é no dia 25 de dezembro. Como tal, vamos esperar uma época de paz (que está bom tempo para isso), amizade entre Uber e taxistas, fraternidade entre os povos do Médio Oriente, e um ambiente de amor no Parlamento. E como é altura das jantaradas, este ano contamos com Trump e Putin, já temos um tinto explosivo... bom fim de semana!

ANEDOTAS COM HUMOR

O filho pergunta ao pai:

- Pai, as mamas das mulheres são todas iguais?

- Não, meu filho... Há mamas de várias formas e tipos... tipo maçã, tipo pera, tipo cebola...

- Então e quais são as diferenças?

- As tipo maçã, são redondinhas, rijas...

- E as tipo pera?

- São também redondas, mais ou menos rijas e mais estreitas na ponta.

- E as tipo cebola?

- Olha filho, essas são exatamente como as da tua mãe. Sempre que olho para elas, dá-me logo vontade de chorar!!!

Maria Madalena estava para ser apedrejada quando Jesus resolveu interceder a seu favor diante da multidão que ali se encontrava.

E disse Jesus:

- Quem nunca errou, que atire a primeira pedra.

Um alentejano, naturalmente presente em todos os lugares e épocas, empolgou-se, pegou num tremendo tijolo e acertou na testa de Maria Madalena, que caiu redonda.

Jesus, muito entristecido, foi em direção ao alentejano, olhou-o bem nos olhos e perguntou:

- Meu filho, diz-me a verdade... nunca erraste na tua vida?

O alentejano respondeu:

- A esta distância, Mestre? ... nunca!

Um advogado conduzia distraído, quando num sinal de stop, passa sem parar, mesmo em frente a uma viatura da GNR.

Incitado a parar:

- Ora muito boa tarde... os seus documentos fáchavor...

- Mas porquê sr. guarda? Fiz algo errado?

- Não parou no sinal de stop, ali atrás.

- Eu abrandei... e como não vinha ninguém...

- Exatamente... os seus documentos fáchavor...

- Mas o sr. guarda porventura sabe a diferença jurídica entre parar e abrandar?

- A diferença, é que a lei diz que num sinal de stop, deve parar-se completamente a viatura... documentos fáchavor!

- Ou não, sr. guarda. Eu sou advogado e sei as suas limitações na interpretação de texto de lei. Proponho-lhe o seguinte... se conseguir explicar-me a diferença legal entre parar e abrandar, eu mostro-lhe os documentos e o senhor pode multar-me. Senão, vou-me embora sem multa!

- Afirmativo, concordo... pode fazer o favor de sair da viatura sr. advogado?

O advogado desce então da sua viatura, a patrulha da GNR saca dos cacetetes, e aquilo é porrada que até ferve em cima do advogado. Socos de todos os lados, lambadas, pontapés...

O advogado grita por socorro, e implora para pararem... e o GNR pergunta:

- Quer que eu pare ou que eu abrande???

- Pare! Pare! Pare!

- Afirmativo... os seus documentos fáchavor???

Vídeos

O fim de semana está aberto

Até o cão alinha

Vídeo de Natal da Apple... não chore!

100 vídeos fantásticos de 2024

Fazer ilusionismo no Alasca? É de doidos

Figo faz grande penalidade sobre Quaresma...

Cante Alentejano como Património Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO

Vi logo que ia dar m...

Neste fim de semana... ele vai tudo

Quando tens um Presidente da República com tempo a mais na vida

Não se percebe... tinha tudo para dar certo!

Qual Tesla qual quê... um Fusca páh!!!

Ela hoje está com a pica toda!!!

Com esta não contavas

Não admira que os americanos acreditem em extraterrestres

Isto sim é magia!

Alfa Romeo 33 Stradale... fantástico bólide

Este moço tem problemas na cabeça não tem?

Há vídeos que são "do outro mundo"

A Vida na Vila Mais Fria do Mundo −71 °C

