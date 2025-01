Vamos às comprar no Alien Market Simulator

Eis mais um daqueles exemplos de criatividade sem limites que os programadores de videojogos conseguem ter: Alien Market Simulator. Um simulador bastante diferente no qual o jogador gere... um entreposto alienígena. Promete...

É já no final deste mês de janeiro que o mundo vai ver nascer Alien Market Simulator, dos estúdios indie, Silly Sloth Studios.

Se há equipas de desenvolvimento que "saltam para fora de pé" com os seus jogos, poderemos dizer que os Silly Sloth Studios saltaram "para fora da Galáxia". Trata-se de um jogo de simulação de como gerir um negócio, um pequeno supermercado, numa estação distante, algures no Cosmos.

É verdade! Em Alien Market Simulator, os jogadores vão ter um pequeno supermercado espacial para gerir e fazer prosperar, tendo como principais clientes, seres alienígenas que, mais que estranhos de aparência, ainda mais estranhos são nas suas necessidades.

Tudo começa com o jogador a pegar num pequeno entreposto comercial, numa estação espacial distante. O nosso personagem acabou de sair da prisão (pagou a fiança) e a investe toda a sua liberdade na gestão de uma pequena estação comercial, num planeta desconhecido.

Com a obrigação de reportar diariamente às autoridades e, enquanto paga a sua divida, terá de pegar no pequeno negócio e tudo fazer para que prospere. Como em qualquer titulo do género, muito do sucesso do negócio passar pela forma como o jogador vai restaurar esse entreposto, mas acima de tudo, o que fará para a melhorar e apetrechar com novos serviços.

À medida que conserta e personaliza a estação (existirá uma grande capacidade de personalização do entreposto), o jogador terá de fornecer serviços vitais para viajantes do espaço, como combustível ou mesmo um local para comer. Como em qualquer negócio, com a venda de produtos e serviços, vai adquirindo créditos (dinheiro) que por sua vez serão usados para expandir o seu negócio.

No entanto terá de estar bem preparado para muitos desafios, decisões arriscadas e, acima de tudo, as estranhas necessidades ​​dos vários alienígenas que irão passar pelo seu entreposto.

E... uma vez que estamos no Cosmos profundo e longe das autoridades... nem tudo o que passa pela loja, terá de ser obrigatoriamente... legal. Dessa forma o jogador terá de decidir sobre se vai manter a loja legitima ou talvez venda alguns produtos... como dizer isto... menos legais. No entanto, se for apanhado pelas malhas da Lei Intergaláctica, lá se irá a Liberdade e voltará para trás das grades.

Mas não será o jogador o único a poder dar um passeio pelo outro lado da Lei e muitos dos viajantes interestelares que irão passar pelo entreposto, irão fazê-lo com outro intuito que não o de comprar algo. Desta forma o jogador terá de estar atento aos potenciais clientes, pois alguns deles podem bem querer levar as coisas... de borla.

Felizmente, para muitas destas tarefas (e de outras) o jogo conta com a possibilidade de adquirirmos robots que nos ajudam e automatizam certas ações.

Alien Market Simulator parece ser um jogo de gestão que tanto terá de empolgante como divertido e agradará certamente a todos os jogadores apreciadores do género, quando sair em Acesso Antecipado, ainda este mês de janeiro.