Apple Intelligence ocupa 7 GB de espaço de armazenamento no iPhone

A empresa de Cupertino, na nova plataforma, Apple Intelligence, quer que praticamente tudo o que são ações do utilizador sejam feitas dentro do iPhone. Como tal, a atualização do iOS 18.2 dobrou o espaço ocupado pelo sistema de inteligência artificial da Apple no armazenamento dos dispositivos. Assim que a IA chegue ao iPhone, pelo menos 7 GB de espaço vão ser necessários. O seu dispositivo tem esse espaço livre?

Apple Intelligence pesa... no armazenamento!

Os utilizadores de iPhones compatíveis com o Apple Intelligence estão a notar um aumento significativo no consumo de armazenamento devido ao novo sistema de inteligência artificial.

Conforme vários relatos, o Apple Intelligence ocupa agora 7 GB do espaço disponível nos dispositivos.

Esta alteração ocorreu após a atualização do iOS 18.2, que trouxe novos recursos como Image Playground, Genmoji e integração do ChatGPT com a Siri. Anteriormente, o Apple Intelligence ocupava apenas 4 GB de espaço.

Quais as preocupações para os utilizadores?

Bom, para os proprietários de modelos como iPhone 15 Pro, iPhone 16, iPhone 16 Plus e iPhone 16 Pro com 128 GB de armazenamento, o impacto é considerável. O espaço ocupado pelo sistema passou de 3% para 5,5% da capacidade total do dispositivo.

Os modelos iPhone 15 Pro Max e iPhone 16 Pro Max, que possuem armazenamento mínimo de 256 GB, oferecem mais flexibilidade aos utilizadores, minimizando preocupações com o espaço consumido pela IA.

Um aspeto importante é que o Apple Intelligence requer no mínimo 8 GB de RAM para funcionar. Por isso, a Apple equipou os modelos iPhone 16 e iPhone 16 Plus com essa quantidade de memória, diferentemente dos iPhone 15 e iPhone 15 Plus, que possuem 6 GB de RAM e não suportam o recurso.

Nesse sentido, vaticina-se que o futuro iPhone SE 4 também deverá vir com 8 GB de RAM para garantir compatibilidade com o sistema de IA da Apple.

Mas haverá forma de contornar esta necessidade de armazenamento?

Sim, a Apple parece estar ciente disso e equipou o sistema com a opção de desativar o Apple Intelligence. Contudo, os 7 GB não voltam a estar disponíveis. É possível recuperar parte deste espaço, mas nunca todo.

Segundo alguns analistas, o consumo de armazenamento pelo Apple Intelligence deve aumentar com o tempo, o que pode levar a Apple a estabelecer 256 GB como capacidade mínima em mais modelos de iPhone, não apenas nas versões Pro Max.

A verdade é que muito do alojamento está destinado a não deixar sair do equipamento as ações e recursos necessários para correr a IA.