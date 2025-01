Passaporte português é “forte”: saiba a posição a nível mundial em 2025

Apesar de sermos um país pequeno, Portugal destaca-se em várias áreas pelos melhores motivos. Na área da tecnologia, Portugal tem desenvolvido boas soluções e um dos bons exemplos é o passaporte. Sabia que o passaporte português é atualmente dos mais "poderosos"? Veja o ranking mundial.

Passaporte português na 5ª posição

O Henley Passport Index assume-se como o ranking original dos passaportes do mundo, considerando o número de destinos para os quais os seus titulares podem viajar sem necessidade de visto. De acordo com a Euronews, a empresa de consultoria em cidadania global e residência utiliza os dados da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA), por forma a classificar os 199 passaportes do mundo.

Os países obtêm um ponto por cada destino que os titulares do seu passaporte podem visitar sem visto. Por sua vez, não são atribuídos pontos aos destinos onde é necessário um visto.

Em janeiro deste ano, encontramos o passaporte português encontra-se na quinta posição com 190 destinos. Dos destinos que não pode visitar sem visto estão o Afeganistão, Azerbaijão, Congo, entre outros.

No índice deste ano, a Singapura é o país com o passaporte "mais poderoso", permitindo viajar para 195 países ou territórios sem necessidade de visto. Segue-se o Japão, com 193.

O fundo da tabela dá ainda lugar ao Afeganistão (26 destinos), Iémen e Somália (35 destinos), Síria (27 destinos) e Iraque (27 destinos).

Passaporte Index