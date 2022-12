E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico e científico no Pplware.

Falámos de um conceito de smartphone inovador da OPPO, da chegada do novo tablet Oukitel RT3, analisámos a Ebike Gogobest GF300, e muito mais.

A OPPO é atualmente uma das mais populares marcas de smartphones em todo o mundo. A empresa chinesa, sediada em Dongguan (Guangdong), tem conseguido lançar para o mercado vários modelos diferentes e inovadores, sendo assim uma das opções que já faz parte do leque das principais escolhas de muitos consumidores.

Mas a marca continua a fazer experiências inovadoras e recentemente revelou um novo conceito de um smartphone construído totalmente em vidro. Vamos então conhecer melhor esta ideia.

Por vezes os filmes de ficção científica são prenúncios de um futuro não muito distante. Vemos constantemente tecnologias a passar do ecrã para o dia a dia. Poderá muito bem ser a realidade de um novo método que utiliza ondas de ultrassom para mover objetos sem lhes tocar.

Para os mais maduros, seguramente virá à ideia o raio trator visto na nave USS Enterprise, ou até a força invisível de Darth Vader na saga Star Wars. Contudo, para lá da fantasia, o que está por trás é apenas ciência.

A Oukitel acaba de apresentar o seu novo dispositivo robusto: o Oukitel RT3 Mini. Desta vez falamos de um tablet de 8" pronto para qualquer utilização mais desafiante e perigosa.

O Oukitel RT3 tem quer distinguir-se no mercado por ser o primeiro do género com tais dimensões de ecrã, considerado um modelo "mini".

As bicicletas elétricas estão mais populares que nunca. O mercado está recheado de opções, para todos os gostos e carteiras, e a verdade é que a grande concorrência tem sido essencial para aumentar a popularidade neste segmento. A Gogobest é uma das lojas que oferece várias marcas a preços muito competitivos, com facilidade de entrega em Portugal.

Hoje trazemos a análise à Ebike Gogobest GF300, com um design arrojado e capaz de se distinguir em vários aspetos.

O que há de maravilhoso no mundo tecnológico são as várias inovações que vão sendo apresentadas. E se algumas dessas ideias acabam por ser úteis no nosso dia a dia, outras encaixam-se na categoria do insólito, embora não deixem de ser curiosas.

Como tal, recentemente foi posto à venda um conceito diferente de uma casa de banho inteligente e inovadora que conta com o recurso da assistente Alexa, o que permite que o utilizador questione o que entender enquanto usa o equipamento. Esta ideia, que até traz iluminação, custa mais de 10 mil dólares. Vamos então conhecê-la melhor.

Chama-se António Rolo e foi a cobaia desta estreia que aconteceu em Portugal, especificamente, em Lisboa. O Hospital Curry Cabral recebeu a primeira cirurgia de remoção de um cancro com posterior reconstrução de uma veia.

A cirurgia foi orientada por um especialista, mas realizada por um robô.

A Hyundai acaba de revelar o design futurista para a nova geração do seu B-SUV, o Hyundai KAUAI. O modelo vai estar disponível em quatro versões, elétrico (EV), híbrido (HEV), combustão (ICE) e ainda na versão desportiva “N Line”, com uma arquitetura universal para todos e um design único para cada um.

Venha descobrir alguns detalhes já revelados.

Cada vez mais, os clientes estão atentos e, à partida, exigem opções diversificadas no mercado, por forma a garantir que encontram aquela que melhor se adequa à sua necessidade e vontade. Consciente da necessidade desta resposta e com os olhos postos no seu objetivo, a Porsche já abriu a sua fábrica de combustíveis sintéticos, no Chile.

As metas estabelecidas pelos países estão, a par dos consumidores, a motivar as mudanças nas fabricantes.

O lançamento da nova família de smartphones de topo da OnePlus só vai acontecer a 7 de fevereiro. Esta data foi anunciada oficialmente pela fabricante, mas, entretanto, os segredos guardados para esse dia já começaram a ser revelados.

A lista de especificações do OnePlus 11 foi divulgada.

A Nvidia é a líder clara no mercado das placas gráficas. Mas o estatuto por si só não chega e a fabricante tem que continuar empenhada em criar e lançar novos equipamentos que vão ao encontro das necessidades dos seus consumidores.

Como tal, sem que ninguém desse por isso, a empresa norte-americana lançou discretamente uma nova versão do modelo GeForce RTX 3050 com um consumo energético inferior à versão original. A informação foi revelada através de um exemplar da parceira MSI.

O mercado automóvel continua em permanente mutação. Os elétricos e eletrificados parecem estar a ganhar tração e há quem diga que já chegou o futuro às estradas. Claro, há quem discorde e aposte as fichas todas na célula de combustível de hidrogénio. Dito isto, podemos agora conhecer um veículo que traz um novo conceito: SUV a hidrogénio parcialmente alimentado por cápsulas removíveis.

A ideia é ter um carro que permita ao proprietário trocar os depósitos do combustível para não perder tempo a recarregar. Falamos no NamX HUV com assinatura Pininfarina.