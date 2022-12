A Hyundai acaba de revelar o design futurista para a nova geração do seu B-SUV, o Hyundai KAUAI. O modelo vai estar disponível em quatro versões, elétrico (EV), híbrido (HEV), combustão (ICE) e ainda na versão desportiva “N Line”, com uma arquitetura universal para todos e um design único para cada um.

Venha descobrir alguns detalhes já revelados.

Hyundai KAUAI: mais dinâmica em estrada e mais espaçoso

O novo Hyundai KAUAI sob o compromisso da Hyundai em relação à mobilidade sustentável e uma filosofia de design orientada para a tecnologia, através da expansão das suas ofertas elétricas – com inovações tecnológicas significativas já conhecidas na multipremiada linha IONIQ –, enquanto satisfaz as necessidades de mobilidade dos seus clientes com uma variedade de motorizações.

O novo Hyundai KAUAI, com um design único, expressa confiantemente a sua presença dinâmica e arrojada. O Hyundai KAUAI evoluiu em todos os sentidos, com uma maior diversidade dentro da gama, tornando-se num verdadeiro suporte para qualquer estilo de vida.

| disse SangYup Lee, Vice-Presidente Executivo e Chefe do Centro de Design da Hyundai.

O novo Hyundai KAUAI evoluiu para um SUV maior, mas ainda assim mantém-se focado na condução em cidade, com um design mais arrojado que transmite uma presença dinâmica e imponente em estrada, e um espaço interior centrado no condutor. Para maximizar o espaço dentro do habitáculo, o novo modelo cresceu e tem agora 4.355 mm de comprimento, sendo assim 150 mm mais longo do que a versão anterior, na sua versão EV. Ganhou 25 mm de largura e 60 mm de comprimento na distância entre eixos, quando comparado com a versão atual, mantendo a sua identidade e design emblemáticos.

Ao contrário do que acontece geralmente em automóveis que são disponibilizados com diversas motorizações, no novo Hyundai KAUAI as equipas de design e desenvolvimento começaram por desenvolver a versão EV, adaptando-o depois para as versões ICE, HEV e N Line. Esta abordagem inovadora permitiu à Hyundai desenvolver um conceito de design centrado na tecnologia, para todas as versões do novo Hyundai KAUAI. Apesar de terem uma arquitetura estrutural partilhada, a versão EV, ICE, HEV e N Line têm todas o seu estilo próprio.

A nova dianteira do Hyundai KAUAI, distinta e futurista, contribui para o desempenho aerodinâmico suave do modelo. O volume é evidenciado pelos faróis infinitos, que na versão EV são pixelizados, sendo este o primeiro modelo da Hyundai a utilizar esta tecnologia pixelizada, contribuindo, assim, para uma aparência tão diferenciada na versão EV.

Apesar da sua aparência futurista, o novo Hyundai KAUAI nunca deixa esquecer que se trata de um SUV. O seu design dinâmico é acentuado com um arrojado revestimento do arco da roda que incorpora faróis dianteiros e traseiros, reforçando a sua aparência robusta.

O novo Hyundai KAUAI está repleto de superfícies paramétricas. O vinco diagonal das laterais liga os frisos laterais ao spoiler, criando um contorno que envolve todo o veículo. A traseira apresenta outro farol infinito, bem como uma lâmpada de travagem integrada no spoiler.

Existem variações de design entre as diversas motorizações. O EV tem detalhes gráficos pixelizados na grelha frontal e no para-choques traseiro, também na jante em liga leve de 19 polegadas, e uma linha envolvente com espelhos e tejadilho preto. O ICE e o HEV partilham um design arrojado e robusto do para-choques e um revestimento preto no arco das rodas.

A versão N Line está equipada com espelhos e tejadilho pretos, spoiler característico, um design mais agressivo à frente e na traseira, bem como o para-choques que vem reforçar a sua aparência mais desportiva, equipado com jantes em liga leve de 19 polegadas, dupla saída de escape e embaladeiras prateadas.

Um interior a pensar na praticidade

O interior do novo Hyundai KAUAI tem várias características que reforçam a sua praticidade e que proporcionam uma experiência de condução avançada, capaz de corresponder às necessidades do dia a dia. A arquitetura universal deriva da versão EV, enfatizando o interior amplo, versátil e leve tanto para o condutor como para os passageiros.

O ecrã duplo de 12,3 polegadas e o tablier transmitem uma sensação vanguardista e acabamento premium. A iluminação ambiente melhora a experiência de condução e a comodidade do condutor. Com a alavanca das mudanças integrada na coluna de direção, o interior do novo Hyundai KAUAI ganhou espaço adicional para os objetos pessoais do condutor na consola central.

Os bancos traseiros com um estilo futurista reforçam o design urbano do Hyundai KAUAI. Este espaço oferece uma experiência única com a máxima praticidade, conforto e comodidade. Atrás da segunda fila encontra-se a bagageira com um espaço de carga melhorado.

A Hyundai afirma que nos próximos meses serão revelados mais detalhes sobre o novo Hyundai KAUAI.