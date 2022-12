Dune: Awakening em destaque nos The Game Awards

A Funcom aproveitou os The Game Awards para revelar um pouco mais de Dune: Awakening, o próximo jogo de ação dedicado ao universo Dune.

Tal como apresentámos aqui, Dune: Awakening traz de regresso o planeta Arrakis e as conhecidas casas de Atreides e Harkonnen, na luta pelo controlo da Especiaria Melange.

Dune: Awakening é um Open World Survival MMO (Massive Multiplayer Online de sobrevivência decorrendo em mundo aberto à exploração) que se encontra em desenvolvimento pelos estúdios Funcom sediados na Noruega (e com representação em Lisboa).

O mítico planeta Arrakis, o único planeta no Universo onde existe a Especiaria Melange encontra-se novamente no centro das atenções e como origem dos conflitos entre as eternas casas de Atreides e Harkonnen.

Inspirado na obra de ficção cientifica Dune, escrita por Frank Herbert, Dune: Awakening encontra-se em desenvolvimento por alguns veteranos da indústria de videojogos pertencentes à Funcom, usando toda a sua experiencia para trazer a este rico e poderoso universo uma jogabilidade survival empolgante e repleta de adrenalina.

O trailer agora revelado (ver acima) foi apenas um dos primeiros pontapés de saída para a descoberta de Dune: Awakening e em simultâneo a este anuncio, foi também atualizado o site oficial do jogo, disponibilizando novos conteúdos sobre o que os jogadores poderão encontrar no planeta Arrakis.

Em dune: Awakening, o jogador irá lutar pela sobrevivência num planeta hostil no qual tudo parece querer vê-lo morto. Juntamente com outros milhares de jogadores, cada um terá de encontrar o seu papel na história do planeta, assim como desenvolver a personalidade e competências do seu personagem.

Desde a procura por água, passando pela recolha de recursos para a construção de um refugio contra as tempestades icónicas do planeta, o jogador terá de lutar pela sua própria sobrevivência e também, pelo controlo da especiaria Melange.

Os desertos de Arrakis escondem inúmeros tesouros, oportunidades e desafios. Os jogadores podem montar um ornitóptero e explorar a vasta imensidão de areias. Mas atenção... o jogador não estará só e muitas vezes terá de fugir ou lutar para conseguir sair com vida. E... convém não esquecer também dos... Vermes da Areia.

Os combates, que irão desde pequenas escaramuças até confrontos massivos, terão ao dispor dos jogadores um vasto arsenal bélico, retirado dos filmes. Não faltarão unidades de Infantaria, veículos terrestres e os famosos ornitópteros.

Joel Bylos, Diretor Criativo da Funcom e de Dune: Awakening, revelou que "Trabalhar um universo tão rico e expansivo como é o de Dune encaixa-se perfeitamente no ADN da equipa da Funcom, o qual nos motiva à criação de mundos multiplayer abertos à exploração extremamente atrativos e empolgantes. Com Dune: Awakening, vamos tentar ultrapassar as barreiras que os jogadores esperam no gênero de sobrevivência, e mal podemos esperar pelo momento em que os jogadores possam experienciar tudo isso."

Dune: Awakening será lançado para PC, PlayStation 5 e Xbox Series X, ainda sem data concreta de lançamento final.