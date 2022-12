A OPPO tem procurado destacar-se no mercado dos smartphones, reunindo argumentos que tornam os seus smartphones equipamentos de topo e que todos querem usar. Esta é uma mudança importante e que vai dar um destaque importante à marca.

Para continuar a sua posição de destaque e dar ainda mais argumentos para ser a escolha, a OPPO fez uma revelação importante. A marca compromete-se em trazer até 5 anos de atualizações para os seus smartphones e assim mantê-los protegidos.

As mudanças nas políticas de atualizações têm estado a chegar às marcas associadas ao Android, com resultados óbvios. Finalmente os smartphones conseguem garantir que as atualizações necessárias estão presentes, ao mesmo tempo que o sistema da Google está atualizado.

A mais recente marca a assumir umm compromisso nesse campo foi a OPPO, que com o ColorOS vai conseguir garantir 5 anos de atualizações nos smartphones. Estas atualizações começam a ser disponibilizadas em 2023, num lote de equipamentos escolhidos.

Do que é revelado, estes 5 anos vão ser divididos em 2 slots de tempo importante. A OPPO garante assim 4 anos de atualizações do Android, com novas versões deste sistema e mais um ano de atualizações de segurança que protegem estes equipamentos.

a marca não referiu quais os smartphones que vão ter para já acesso a este novo ciclo de atualizações e às novas versões. Espera-se que muito breve sejam divulgados os equipamentos que conseguem assim manter-se com novidades por mais tempo.

Esta nova realidade parece ser cada vez mais o padrão no universo Android. As marcas têm aumentado para 5 anos os seus ciclos de atualizações, como se pode ver já na Samsung, na OnePlus e em outras marcas de peso neste ecossistema.

Curiosamente, todas estas marcas conseguem bater a Google, que se limita a dar 3 anos de novas versões e 4 de atualizações. A OPPO entra assim neste grupo restrito de empresas que traz para os smartphones Android o máximo de atualizações e novidade por mais tempo.