Pininfarina NamX HUV… o futuro automóvel de outro ponto de vista

O mercado automóvel continua em permanente mutação. Os elétricos e eletrificados parecem estar a ganhar tração e há quem diga que já chegou o futuro às estradas. Claro, há quem discorde e aposte as fichas todas na célula de combustível de hidrogénio. Dito isto, podemos agora conhecer um veículo que traz um novo conceito: SUV a hidrogénio parcialmente alimentado por cápsulas removíveis.

A ideia é ter um carro que permita ao proprietário trocar os depósitos do combustível para não perder tempo a recarregar. Falamos no NamX HUV com assinatura Pininfarina.

NamX HUV tem assinatura Pininfarina

O novo SUV foi concebido por Pininfarina e criado por uma startup franco-marroquina. A empresa, NAMX, revelou uma versão de conceito deste que é o seu primeiro veículo. Trata-se de um SUV com cápsulas de hidrogénio permutáveis, um sistema único desenhado à medida deste tipo de veículo.

Para já a ideia está lançada, mas o veículo ainda se encontra na fase de conceção. A NAMX espera lançá-lo no mercado em 2025.

Segundo a NAMX, serão inicialmente oferecidos dois níveis de acabamento a partir do lançamento em 2025 do HUV com cápsulas de hidrogénio permutáveis. O primeiro, de entrada de gama oferecerá tração traseira e 296 cv. Será capaz de atingir 100 quilómetros por hora em 6,5 segundos e com uma velocidade máxima de 200 quilómetros por hora. O preço para este modelo começará em 68.410 dólares.

A outra versão será a GTH, com tração às quatro rodas e 542 cavalos de potência. Este modelo terá uma velocidade máxima de 250 quilómetros por hora e vai dos zero aos 100 quilómetros por hora em apenas 4,5 segundos. O preço do modelo GTH será de cerca de 99.984 dólares.

Cápsulas de hidrogénio para abastecer o carro

Conforme podemos ver no vídeo em cima, as cápsulas de hidrogénio amovíveis e permutáveis são o que torna estes veículos verdadeiramente únicos no seu segmento de mercado.

O HUV tem uma forma única de armazenar combustível H2 para ajudar a proporcionar uma experiência completamente diferente aos seus condutores. A tecnologia patenteada NAMX que reúne tanto um tanque H2 fixo como seis cápsulas adicionais que são removíveis e podem ser utilizadas como tanques secundários. Isto destina-se a oferecer uma gama adicional e opções de reabastecimento.

De acordo com a nova empresa automóvel, o veículo terá uma autonomia de até 800 quilómetros.

Rede de distribuição de cápsulas de H2

A empresa pretende criar uma rede de distribuição de cápsulas amovíveis para ajudar a expandir tanto a disponibilidade do H2 necessário para alimentar o veículo como para oferecer aos condutores a oportunidade de alargar a sua autonomia.

Além disso, a empresa pretende também ter entregas ao domicílio que permite trocar o tanque em 30 segundos. Isto dá ao NAMX uma inovação na experiência de mobilidade limpa ao fornecer fluidez, flexibilidade e acessibilidade.

Fascinado pela ficção científica, [co-fundador da NAMX] Thomas de Lussac escolheu dar ao veículo a vanguarda da era vindoura. O seu gosto pelo design americano dos anos 50 e 60, a sua predilecção por 'carros musculados', inspiraram-no a criar um carro que vai contra a corrente, o design suave e convencional dos carros eléctricos.

Disse num recente comunicado de imprensa da NAMX sobre o seu HUV com cápsulas de hidrogénio permutáveis.

Se a empresa conseguir expandir o conceito, vender a ideia ao consumidor e excluir da equação a ansiedade dos carregamentos, juntando ainda o preço acessível do combustível, então estas cápsulas têm tudo para ser o futuro das estradas do planeta.

