A Oukitel acaba de apresentar o seu novo dispositivo robusto: o Oukitel RT3 Mini. Desta vez falamos de um tablet de 8" pronto para qualquer utilização mais desafiante e perigosa.

O Oukitel RT3 tem quer distinguir-se no mercado por ser o primeiro do género com tais dimensões de ecrã, considerado um modelo "mini".

Um tablet robusto que pode suportar manuseio bruto e operar adequadamente mesmo em condições extremas serve ao propósito de vários setores, desde a construção até a engenharia e a educação. Um problema com os tablets robustos tradicionais é são geralmente grandes e volumosos.

O Oukitel RT3, no entanto, foi projetado com a portabilidade e durabilidade em mente, sendo, portanto, um tablet de 8" leve e portátil que pode ser transportado com facilidade, oferecendo o melhor desempenho e proteção total. Embora o dispositivo tenha como dimensões 209 x 136,6 x 14 mm e pese 538,1 g, pode suportar choques acidentais, quedas, vibrações, temperaturas extremas, poeira, sujidade, água, gelo, neve e chuva.

Com um ecrã IPS resistente a arranhões e uma estrutura protetora emborrachada, o Oukitel RT3, tem certificação IP68 e IP69K, é protegido contra imersão em água de até 1,5 metro de profundidade por até 30 minutos e entrada de poeira ou areia e terra.

O ecrã tátil de 8 polegadas com 400 nits de brilho oferece uma visualização de qualidade, segundo indicação do fabricante, seja em que ambiente for. É uma solução ótima, por exemplo, para manutenção de registos, gestão de inventários, serviços de emergência, educação, entretenimento e muito mais.

Vem com o processador octa-core MediaTek Helio P22, sistema operativo Android 12 e 4 GB de RAM. Tem 64 GB de armazenamento interno que ainda podem ser expandidos por cartão microSD de até 1 TB.

O tablet Oukitel RT3 vem com uma bateria de 5.150mAh que a fabricante afirma ser capaz de oferecer energia durante todo o dia para aventuras ao ar livre ou longos turnos de trabalho, até 490 horas em standby ou 15 horas em conversação com uma única carga. Suporta também funcionalidade de carregamento inverso, ou seja, pode funcionar como powerbank.

A câmara principal tem um sensor Sony IMX519 de 16MP e flash LED. Há também uma câmara macro para captar imagens em pormenor. Há ainda uma câmara frontal de 8MP.

Este tablet permite a utilização de dois cartões nano SIM ou um cartão nano SIM com um cartão microSD em simultâneo. Tem também sistema de geolocalização GPS, GLONASS, Galileo e BeiDou, Wi-Fi 2.4G/5G e Bluetooth 5.3.

O novo tablet todo-o-terreno Oukitel RT3 estará em campanha de lançamento de 21 a 25 de dezembro, com um preço final de 182,79€ (IVA incluído). Poderá ainda ter um desconto adicional de $10, utilizando o cupão OUKITELRT3MN.

Oukitel RT3