GNR: Operação Natal e Ano Novo 2022 até 2 de janeiro

Nesta época natalícia, com a deslocação de muitos portugueses, festas e muitos abusos, é preciso garantir a máxima segurança dos condutores. Nesse sentido, como é normal, a GNR vai ter no terreno a Operação Natal e Ano Novo.

Além da sinistralidade rodoviária, as operações também irão focar-se no combate à criminalidade, nomeadamente furtos em residências e comércio.

GNR vai intensificar o policiamento nas zonas de maior tráfego rodoviário

Num comunicado da GNR é referido que a partir de hoje e até ao dia 02 de janeiro de 2023, a Operação Natal e Ano Novo 2022”, com o objetivo de combater a criminalidade e intensificar o patrulhamento rodoviário nas vias de maior tráfego durante este período, de forma a garantir as festividades e as deslocações em segurança, em todo o território nacional.

A GNR vai intensificar o policiamento nas zonas de maior tráfego rodoviário nas deslocações para as festividades, “bem como adotará mecanismos de prevenção e sensibilização da população, para evitar a ocorrência de furtos no interior de residências e estabelecimentos durante este período em que as pessoas se ausentam das suas casas, através de um empenhamento criterioso dos meios disponíveis, por forma a garantir assim uma maior capacidade de intervenção”, colocando, para isso, várias valências e unidades no terreno.

Tendo em conta os objetivos, a GNR aconselha os cidadãos que se desloquem da sua residência habitual para outros locais para festejar o Natal e Ano Novo a informarem as autoridades policiais da sua área de residência, para que se possa programar o patrulhamento, assim como a verificar o funcionamento dos alarmes, quando existam, e o fecho correto de portas e janelas, entre outros aspetos.

A GNR apela aos condutores para que planeiem a viagem, façam pausas para descanso, adequem a velocidade às condições meteorológicas, condições da estrada e tráfego e evitem manobras perigosas.