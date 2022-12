Final da FIFA World Cup 2022 excedeu o recorde histórico de tráfego do Google

A FIFA World Cup terminou ontem, com um jogo, passe a expressão, impróprio para cardíacos. Aparentemente, o duelo entre as seleções da Argentina e da França não colou as pessoas apenas ao sofá ou à cadeira, mas fê-las também acederem ao Google... como nunca antes.

Os dados foram confirmados pela empresa.

A FIFA World Cup, que tem prendido as pessoas de quase todo o mundo aos ecrãs, terminou ontem. Aquela que foi, provavelmente, a competição mais polémica e negativamente mencionada terminou com o confronto entre a Argentina e a França, num jogo que já se aponta como histórico.

Aquando do jogo, que definiu que a Argentina é a campeã do mundo, em 2022, as pessoas colaram na televisão e, segundo foi agora revelado, também não largaram o Google. A final da FIFA World Cup gerou o maior tráfego já registado.

A novidade foi adiantada pela própria empresa, que confirmou ter registado o seu pico de tráfego durante a final da FIFA World Cup 2022. Este recorde confirma a expectativa que os entusiastas (e não só) alimentaram relativamente ao confronto entre as duas seleções.

Recorde-se que, conforme vimos aqui, a Google disponibilizou uma série de opções, por forma a facilitar o seguimento da FIFA World Cup 2022 a partir do seu motor de busca.

A par destes números que acreditamos serem históricos – na medida em que resultaram num recorde para a Google -, a FIFA revelou que o jogo entre a Argentina e a França, que aconteceu ontem, em Lusail, atraiu 88.966 espectadores. Ou seja, no total, a competição reuniu 3,4 milhões de entusiastas, com uma ocupação média de 96,3%, em todos os estádios, ao longo dos muitos jogos que o Qatar recebeu.

Relativamente à televisão, os resultados ainda não são conhecidos.

