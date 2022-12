Fraude nos combustíveis trazidos de Espanha rende 26 milhões de euros

Face ao enorme aumento do preço dos combustíveis, há quem se esteja a aproveitar do momento para ganhar dinheiro. Recentemente foram detidos por fraude ao IVA com combustíveis trazidos de Espanha sujeitos a TIR três pessoas.

Os três suspeitos detidos em Portugal, que causaram prejuízos superiores a 26 milhões de euros, foram sujeitos a Termo de Identidade e Residência.

Combustíveis trazidos de Espanha: Foram detidas 3 pessoas...

Uma nota hoje divulgada pela Procuradoria Europeia (EPPO, na sigla em inglês) adianta que os três detidos a 07 de dezembro passado em Portugal são dois homens e uma mulher.

De acordo com a informação hoje divulgada, os dois homens, após terem sido ouvidos por um juiz de instrução criminal, foram sujeitos a Termo de Identidade e Residência (TIR) e a proibição de se ausentarem para o estrangeiro sem a prévia autorização do tribunal. Ficaram ainda proibidos de contactar outros intervenientes no processo, bem como a apresentação duas vezes por semana no posto policial da área de residência, revela a Lusa.

O Tribunal de Instrução Criminal (TIC) decretou ainda para a mulher (terceira detida) a medida de coação de TIR, acumulada com a suspensão do exercício da profissão de contabilista certificada. Os detidos estão indiciados por crimes de fraude fiscal, associação criminosa e branqueamento de capitais.

O documento explica que “durante a operação foram apreendidas contas bancárias no valor de 11,9 milhões de euros, bem como 34 viaturas, com um valor estimado em 1.702.000 de euros, incluindo um Lamborghini, no valor de 574.000 euros, e um Bentley, de 215.000 euros”.

“Além disso, foram penhorados 23 imóveis, no valor de 518.670 euros, bem como várias participações sociais”, adianta.

