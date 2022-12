Sendo empresas muito próximas, a OPPO e a OnePlus resolveram uma criar nova parceria, com a última a ser a que vai des bravar o mercado. Tornou-se a representante dos smartphones de topo do grupo e isso será visto muito em breve.

A provar isso mesmo, a OnePlus anunciou agora que vai ter novidades em breve. Será a 7 de fevereiro de 2023 que vão ser conhecidos os próximos trunfos da marca. Falamos do OnePlus 11 5G e do Buds Pro 2.

A OnePlus tem andado a mostrar novos equipamentos nos últimos anos, tentando encontrar um novo lugar no mercado. Nem sempre a marca tem sido vista com todo o seu potencial, apostando em smartphones de gama média ou de entrada.

Isso está a mudar e a novidade chegará já no início de 2023, no dia 7 de fevereiro. Será nessa data que o novo OnePlus 11 5G será apresentado, com todas as novidades esperadas. Aqui temos certamente o novo SoC Snapdragon 8 Gen 2 da Qualcomm. Há ainda que contar com 16GB de memória e 256GB de armazenamento.

Espera-se que traga um ecrã OLED de 1440p 120Hz de 6,7 polegadas. No campo da fotografia, teremos uma mudança importante, com uma câmara principal de 50 MP, uma câmara ultra-wide de 48 MP e uma câmara de zoom telefoto de 32 MP 2x. Para as selfies e videochamadas, terá uma câmara de 16 MP.

A parceria com a Hasselblad no campo da fotografia vai continuar com a OnePlus, para uma afinação e alguns extras. Esta união tem dado frutos importantes para os smartphones de topo da marca, garantindo a melhor fotografia possível em qualquer situação.

Para além do novo OnePlus 11 5G, espera-se que neste evento surja mais uma novidade da marca. Falamos dos Buds Pro 2, que volta a reforçar a aposta no campo do áudio, algo que cada vez mais é uma realidade. A marca promete "uma experiência de áudio de qualidade estéreo e encorpada com clareza cristalina".

Fica assim marcado para o início de fevereiro a chegada de mais uma novidade importante ao mercado. A OnePlus quer recuperar o seu lugar e isso será a aposta da marca para os próximos anos. Com o OnePlus 11 5G e do Buds Pro 2 dá o primeiro passo nesse sentido.