Com muitas propostas para ligar o Android e o Windows, Linux e macOS há algumas que se destacam, não pelas suas capacidades, mas sim pela sua simplicidade. É aqui que se encaixa o scrcpy, que vem acompanhando os utilizadores há já vários anos.

Com um funcionamento que é na maioria dos casos é o ideal para os utilizadores, esta app tem agora novidades importantes. Tornam-no ainda melhor e abre os smartphones com as mais recentes atualização a várias melhorias. Vamos conhecer o que o scrcpy traz de novo.

Quem procura uma ferramenta para espelhar o ecrã de um smartphone Android num PC já certamente que se cruzou com o scrcpy. Esta é uma das mais simples, diretas e interessantes soluções, que não requer configurações complicadas ou a presença de elementos externos.

Com atualizações constantes, o scrcpy recebeu há poucos dias um lote de novidades para se tornar ainda melhor para os utilizadores. Estas conseguem alargar a vida desta app e assim torná-lo numa proposta ainda amais importante e que reforçam a sua presença.

Uma das mais interessantes é mesmo a capacidade de aceder ao copiar/colar do Android. Esta nova funcionalidade acabou por chegar com o Android 13 e assim será um extra importante para quem tem já esta versão no smartphone.

Também nos PCs que o suportem, o scrpy terá uma utilização mais fluida, em especial no que toca ao scroling. Isso surge com o suporte para smooth scrolling, algo que era já esperado há algumas versões e que finalmente fica acessível a todos os que usa esta ferramenta.

Com a nova atualização, o criado desta ferramenta atualizou também alguns dos componentes internos da sua ferramenta. Este processo trouxe ainda a correção de alguns bugs que foram sendo descobertos ao longo dos últimos tempos e que precisavam ser resolvidos.

Esta é uma atualização que todos os que se habituaram a usar o scrcpy no Android devem fazer. Se procuram uma solução para o ligar ao Windows, Linux ou macOS, então é o momento certo para testar esta app e o que oferece.