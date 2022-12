A Microsoft tem procurado tornar o Windows 11 ainda mais rápido e com desempenho que s destaque. Este é um processo que decorre há vários mess, com algumas soluções já implementadas e até em funcionamento junto dos utilizadores.

Como quer ainda mais, a Microsoft está a apostar agora numa mudança que deverá voltar a tornar o Windows 11 mais rápido e mais ágil. Tudo passa por mudar processos e remover a sua dependência de um dos mais conhecidos e mais usados.

O explorador de ficheiros é um dos elementos centrais do Windows e um dos processos que mais usados, muitas vezes sem saber. Esta dependência traz algumas vantagens, mas muitas vezes os problemas excedem o que de melhor é possível obter.

A face mais visível é mesmo quando este processo morre, que leva consigo um conjunto de funções que o utilizador usa. Estes podem ser reiniciados, mas torna-se um problema por limitar a sua utilização e ser um ponto de limite no Windows 11.

Interesting feature in dev 25252: ImmersiveShellInShellAppRuntime (id:39319758). Moves immersive shell out of explorer. Does not start ShellAppRuntime.exe yet, but finally, all this metro hodgepodge may be a bit more reliable.