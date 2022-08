E os destaques tecnológicos da semana que passou foram…

Porque a nossa prioridade é a qualidade da informação que chega aos nossos leitores, escolhemos alguns artigos publicados ao longo da semana que passou e que refletem o que de mais relevante se falou no mundo tecnológico no Pplware.

Falámos do lançamento do novo smartphone OnePlus 10T 5G, do sensor Samsung de 200 MP que chegará com o Galaxy S23 Ultra, demos nota de vários avanços na ciência, e muito mais.

As Power Stations dispositivos que garantem a alimentação de inúmeros equipamentos, com elevada potência, mas, neste caso, são compactas sem que isso comprometa a capacidade.

Os modelos Bluetti AC500 e B300S surgem como verdadeiras centrais elétricas de serviço pesado (uso doméstico, e não só) e estão mais potentes e ainda mais adaptáveis às diferentes ações.

Há um fenómeno que agita a classe científica. Os investigadores ficaram perplexos após descobrirem que a Terra gira mais depressa do que é habitual. Este comportamento torna os dias mais curtos do que o normal. O fenómeno foi abordado já no passado e desde então os valores da velocidade de rotação aumentaram.

As novas medições feitas pelo Laboratório Nacional de Física do Reino Unido mostram que a Terra gira atualmente mais depressa do que há meio século.

Há algum tempo que se fala que a Xiaomi tinha uma atualização da MIUI a ser preparada para breve, mas que nunca tomou forma. Esta deveria encaixar-se entre a versão atual, a MIUI 13 e a versão seguinte, a MIUI 14, mas tem demorado a ser efetivamente lançada.

Com trabalhos já a serem preparadas para a próxima grande versão, surge agora de surpresa por parte da Xiaomi. Esta revelou a MIUI 13.1, a nova versão da sua personalização, mas agora baseada no Android 13, algo que não era esperado.

Mais uma vez, vamos conhecer um caso de sucesso que combinou a medicina com a tecnologia. Neste caso, diretamente do Brasil, dois gémeos siameses foram separados recorrendo à ajuda da Realidade Virtual (RV).

A cirurgia foi um sucesso e os gémeos estão, neste momento, no hospital, a recuperar bem.

Passaram apenas duas semanas de termos lido e ouvido sobre a descoberta, pelo telescópio James Webb, daquela que seria, à altura, a galáxia mais antiga e distante vista pelos humanos. Contudo, essa informação pode ter sido um registo de curta duração.

Uma equipa internacional liderada por investigadores da Universidade de Edimburgo identificou o que pode ser a galáxia mais antiga e mais distante observada até à data.

A Samsung vai apresentar dentro de poucos dias os seus smartphones dobráveis Galaxy Z Flip4 e Z Fold4. Apesar de estar em franco crescimento a venda de smartphones dobráveis, o trabalho nas linhas tradicionais não para e o início de 2023 trará os já habituais smartphones de topo Galaxy S onde a estrela será o Galaxy S23 Ultra com S Pen.

Os rumores começam a surgir e uma das câmaras poderá ser surpreendente.

A OnePlus voltou finalmente aos eventos com presença de público ao fim de três anos, por causa das restrições impostas pela COVID-19. O novo smartphone OnePlus 10T 5G é evidentemente a estrela deste evento que estreia a nova interface de utilizador OxygenOS 13 baseada em Android 12.

Venha conhecer as novidades.

Que as alterações climáticas estão efetivamente a mexer com o mundo já todos nos apercebemos. Nesse sentido, um novo relatório alerta que devemos começar a preparar-nos para a possibilidade de as suas consequências acabarem com a nossa civilização.

Este não é o primeiro relatório que aponta as alterações climáticas como o motor para o fim da vida humana na Terra.

Até aqui, a competição no mercado das placas gráficas contava praticamente apenas com a indiscutível líder Nvidia e a AMD. No entanto, a Intel optou recentemente por não ser concorrente apenas no mercado dos processadores e decidiu assim avançar e apostar também no segmento das placas gráficas, através da linha Arc Alchemist.

Desta forma, estes equipamentos já são uma realidade e recentemente a marca taiwanesa ASRock anunciou de forma oficial o seu modelo da GPU Intel Arc A380 Challenge ITX.

Os smartphones são máquinas grandes... então os modelos mais robustos são máquinas ainda maiores. E quanto maior o ecrã, maior será toda a estrutura. Por isso é que muitos ainda tentam encontrar os cada vez mais escassos modelos com ecrãs abaixo das 5" e o Cubot KingKong Mini2 Pro é uma das opções.

Conheça os pormenores deste rugged phone.

Com um tão vasto universo "à nossa volta", possivelmente haverá uma estrela que tenha na sua zona habitável, onde as temperaturas são suportadas pela vida, na forma como a conhecemos, que possa um dia acolher os seres humanos da Terra. Nesse sentido, foi encontrado um planeta Super-Terra perto da zona habitável de uma estrela anã vermelha a apenas 37 anos-luz do nosso.

Esta é a primeira descoberta de um novo instrumento no Telescópio Subaru e oferece uma oportunidade de investigar a possibilidade de vida em planetas em torno de estrelas próximas. Com um primeiro resultado tão bem sucedido, podemos esperar que o Telescópio Subaru descubra mais, potencialmente ainda melhores, candidatos a planetas habitáveis em torno das anãs vermelhas.