Gémeos siameses foram separados com a ajuda da Realidade Virtual

Mais uma vez, vamos conhecer um caso de sucesso que combinou a medicina com a tecnologia. Neste caso, diretamente do Brasil, dois gémeos siameses foram separados recorrendo à ajuda da Realidade Virtual (RV).

A cirurgia foi um sucesso e os gémeos estão, neste momento, no hospital, a recuperar bem.

Bernardo e Arthur Lima nasceram unidos pela cabeça. Agora, com três anos de idades, foram operados no Rio de Janeiro, com uma equipa orientada pelo Great Ormond Street Hospital, em Londres. Os dois gémeos foram finalmente separados com a ajuda da RV.

Depois de vários meses a testar técnicas com projeções baseadas em tomografias e ressonâncias magnéticas, os médicos foram capazes de concretizar um procedimento descrito pelo cirurgião Noor ul Owase Jeelani como "coisas da era espacial".

De acordo com a BBC News, citando a instituição que financiou a operação, Gemini Untwined, este foi um dos processos de separação de siameses mais complexo alguma vez concluído. Segundo o fundador Noor ul Owase Jeelani, pela primeira vez, cirurgiões de países diferentes usaram auscultadores e operaram juntos na mesma sala de RV.

No total, Bernardo e Arthur foram submetidos a sete cirurgias com mais de 27 horas, envolvendo quase 100 profissionais de medicina.

É simplesmente maravilhoso. É realmente fantástico ver a anatomia e fazer a cirurgia antes de colocar realmente as crianças em qualquer risco. Pode imaginar como isso é reconfortante para os cirurgiões. De certa forma, estas operações são consideradas as mais difíceis do nosso tempo, e fazê-lo em RV é realmente uma coisa de outro mundo.

Partilhou Jeelani, acrescentando que as tentativas anteriores foram mal sucedidas, porque a anatomia dos gémeos siameses era complicada devido ao tecido cicatrizado, e admitindo que estava “realmente apreensivo” relativamente ao procedimento com RV.

Neste momento, os gémeos estão no hospital, a recuperar bem, esperando-lhes seis meses de reabilitação.

Segundo a BBC News, esta foi a sexta separação do cirurgião Noor ul Owase Jeelani com a Gemini Untwined, depois de ter operado gémeos do Paquistão, Sudão, Israel e Turquia. O cirurgião liderou este procedimento juntamente com o chefe de cirurgia pediátrica do Instituto Estadual do Cérebro Paulo Niemeyer, no Brasil, Gabriel Mufarrej.

