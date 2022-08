Uma das funcionalidades que os utilizadores do WhatsApp mais gostam são os grupos de conversa. Estas salas privadas servem para quase todos os fins, sendo garantida a troca de mensagens, de imagens, vídeos e de todo o tipo de ficheiros.

Estas têm sempre administradores associados, que agora estão a receber ainda mais poder. Estes deveriam controlar todo o tipo de funcionalidades e isso fica patente nesta novidade. Finalmente o controlo das mensagens nos grupos está nas mãos dos administradores no WhatsApp.

O WhatsApp tem atacado em várias frentes no que toca a desenvolver novidades e melhorias. São incontáveis as descobertas de novas funcionalidades em testes e que mais tarde são promovidas para acesso total e para todos os utilizadores.

A mais recente veio focar-se nos grupos de conversa e em especial no que toca aos poderes que os administradores destas salas têm. É a estes que compete fazer a gestão destes espaços virtuais e manter a ordem nas várias áreas.

Do que foi mostrado, em breve estes administradores vão poder eliminar de forma completa as mensagens recebidas nos grupos. Para além de poderem apagar as suas, ao selecionar uma mensagem vai surgir a opção para a eliminar do grupo de forma permanente.

Também da mesma forma como acontece agora nas conversas privadas, será colocada uma indicação de que a mensagem foi eliminada. Neste novo cenário será apresentado o nome do administrador que a eliminou, sendo assim visível para todos.

Do que se sabe, esta funcionalidade está já acessível no canal de testes do WhatsApp. Alguns utilizadores puderam já ter acesso a esta melhoria e experimentar o que oferece. Em breve, como é normal, será alargada a todos os utilizadores, que sejam administradores de grupos.

Mais uma vez o WhatsApp foca-se em dar ao seu serviço uma gestão mais eficiente. Desta vez é nos grupos de conversa, que assim podem dar aos administradores um controlo ainda maior sobre o que é publicado pelos diferentes utilizadores.