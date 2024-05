MB WAY vai ter novas funcionalidades! Conheça-as já…

O MB WAY é a solução MULTIBANCO para fazer compras online e em loja, criar cartões MBNET, utilizar Caixas MULTIBANCO, enviar dinheiro e dividir contas com os seus amigos. Hoje foram anunciadas novidades. Saiba o que vem aí...

Cada vez mais os pagamentos digitais são uma opção para os portugueses. Para esta tendência muito tem contribuído o serviço MB WAY que permite um conjunto vasto de operações. Segundo refere a SIBS, de 2019 a 2022, registou-se um crescimento de 27 vezes no número de compras físicas e de 11,5 vezes no número de compras online.

São estas as novas funções do MB WAY... (para breve)

De acordo com o ECO, há novidades a caminho do MB WAY. Segundo é revelado, as transferências pelo MB Way serão tratadas como transferências bancárias imediatas, ao invés de pagamentos entre cartões. Mas há mais mudanças a caminho. Em breve vai poder enviar e receber, por mês, um máximo de 2.500 euros (até agora o limite é de 750 euros).

O ECO apurou que esta novidade vai começar a ser implementada no MB Way no início do segundo semestre.

De relembrar que o Banco de Portugal irá disponibilizar o SPIN. O novo serviço vai permitir fazer transferências usando o número de telemóvel ou o NIPC do destinatário (SPIN). O SPIN permitirá aos utilizadores de serviços de pagamento iniciar transferências a crédito e imediatas utilizando o número de telemóvel (se for um particular) ou o NIPC (se for uma empresa) do beneficiário, em vez do IBAN - saber mais aqui.