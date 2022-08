Após bloqueio, Indonésia permite acesso temporário ao PayPal devido às fortes críticas

Recentemente, a Indonésia tomou a decisão de proibir o acesso dos habitantes a vários serviços online, tais como o PayPal, Epic Games, Steam, Yahoo, Counter-Strike, Dota2, entre outros. O motivo prendeu-se com a falta de um registo obrigatório, e estas empresas deixaram passar o limite do prazo sem o fazer.

Esta decisão rapidamente originou várias reações negativas e críticas deixadas sobretudo nas redes sociais. Como consequência, o governo do país asiático decidiu agora permitir o acesso temporário pelo menos ao PayPal.

PayPal permitido temporariamente na Indonésia, após bloqueio

De acordo com as mais recentes informações, a Indonésia permitiu novamente o acesso ao serviço de pagamentos PayPal, depois de o ter barrado por falta de registo obrigatório. Durante uma ação de esclarecimento neste domingo (31), Semuel Abrijani Pangerapan, alto funcionário do Ministério das Comunicações da Indonésia, referiu que este desbloqueio é temporário e vai durar por um período de apenas 5 dias úteis. Esta exceção irá então permitir que os utilizadores do país asiático acedam ao seu dinheiro que se encontra alojado na plataforma.

Segundo Pangerapan:

Esperamos que seja tempo suficiente para que os utilizadores migrarem, recebam o seu dinheiro e encontrem outros serviços.

Este bloqueio afetou vários serviços, como o PayPal, Epic Games, Steam, Origin, Dota2, Counter-Strike, entre outros, por estes não cumprirem as regras de licenciamento impostas pelo governo do país. Esse licenciamento dá às autoridades poderes para obrigar as plataformas a divulgar dados de determinados utilizadores e a remover conteúdos que sejam considerados "ilegais" ou que "perturbem a ordem pública".

Mas esta decisão originou milhares de críticas e protestos por parte dos utilizadores que residem no país e que não gostaram nem concordaram com o referido bloqueio. E para mostrarem o seu desagrado, as pessoas inundaram algumas contas das redes sociais do Ministério das Comunicações, como o Instagram, com várias publicações contra essa mesma ação. As criticas indicavam sobretudo que o bloqueio iria prejudicar o setor dos jogos online na Indonésia, assim como os trabalhadores independentes do país que usam o PayPal.